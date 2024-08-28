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Apple AirPods Max Bluetooth Kulaküstü Kulaklık Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket Apple AirPods Max Bluetooth Kulaküstü Kulaklık Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 10:34

Apple AirPods Max, yüksek kaliteli ses ve gelişmiş özellikler arayanlar için ideal bir kulaküstü kulaklık. Özel dinamik sürücüleri ve aktif gürültü engelleme teknolojisiyle, her detayı net bir şekilde duyabilirsiniz. Şık tasarımı ve ergonomik yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. Şimdi, bu gelişmiş cihazın teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerini hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.

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Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Uzamsal Ses ve Dinamik Kafa İzleme

Uzamsal Ses ve Dinamik Kafa İzleme

AirPods Max, dinamik kafa izleme teknolojisi ile uzamsal ses sunar, böylece ses, başınızın hareketine göre her zaman doğru yönden gelir. Bu teknoloji, sinematik bir ses deneyimi sağlar ve film izlerken veya oyun oynarken kendinizi olayların tam ortasında hissetmenizi sağlar. Dolby Atmos desteği ile birlikte, her türden içerik için etkileyici bir ses performansı sunar.

Ergonomik Tasarım ve Üstün Malzeme Kalitesi

Ergonomik Tasarım ve Üstün Malzeme Kalitesi

AirPods Max, hafif alüminyum gövdesi ve yumuşak, nefes alabilir kulak pedleri ile konforlu bir kullanım sunar. Ayarlanabilir baş bandı, kullanıcıların başlarına tam olarak oturacak şekilde tasarlanmıştır ve gün boyu rahat bir kullanım sağlar. Ayrıca, kulaklığın paslanmaz çelik çerçevesi, dayanıklılık ve kalite hissi verirken, dışarıdan gelen sesleri engellemek için özel olarak tasarlanmış bir akustik yapıya sahiptir.

Uzun Pil Ömrü ve Hızlı Şarj

Uzun Pil Ömrü ve Hızlı Şarj

AirPods Max, tek bir şarjla 20 saate kadar dinleme süresi sunar ve bu süre, ANC ve uzamsal ses özellikleri açıkken bile korunur. Ayrıca, sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile 1.5 saatlik dinleme süresi sağlar. Bu özellik, uzun yolculuklar veya yoğun bir gün için mükemmel bir uyum sağlar ve kullanıcıların şarj endişesi yaşamadan gün boyu kullanmasına olanak tanır.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaf Mod

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaf Mod

AirPods Max, ortam seslerini dinlemenize olanak tanıyan şeffaf mod ile entegre Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahiptir. ANC özelliği, dış dünyayı tamamen kapatıp sadece müziğinizi veya konuşmanızı duymanızı sağlar. Şeffaf mod ise tek bir düğmeye dokunarak etrafınızdaki sesleri net bir şekilde duymanıza olanak tanır, böylece çevrenizle olan bağınızı kaybetmeden müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yüksek Kaliteli Ses Performansı

Yüksek Kaliteli Ses Performansı

AirPods Max, özel yapım 40 mm dinamik sürücüler ve Apple'ın geliştirdiği H1 çip sayesinde üstün bir ses kalitesi sunar. Bu teknoloji, yüksek netlikte bas ve geniş bir ses sahnesi yaratır. Kulaklığın benzersiz sürücü sistemi, düşük distorsiyon ve yüksek doğruluk ile sesleri berrak bir şekilde ileterek müzik, film ve podcast deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşır.

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Teknik Özellikleri:

Teknik Özellikleri:

  • Sürücü: Özel yapım 40 mm dinamik sürücü

  • Çip: H1 çip (her kulaklıkta bir tane olmak üzere toplam iki adet)

  • Bağlantı: Bluetooth 5.0

  • Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Evet, entegre aktif gürültü engelleme özelliği

  • Şeffaf Mod: Evet, ortam seslerini duyabilmek için

  • Uzamsal Ses: Dinamik kafa izleme teknolojisi ile uzamsal ses desteği

  • Pil Ömrü: ANC ve uzamsal ses açıkken tek bir şarjla 20 saate kadar dinleme süresi

  • Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 1.5 saate kadar dinleme süresi

  • Malzeme: Hafif alüminyum gövde, paslanmaz çelik çerçeve, yumuşak kulak pedleri

  • Kullanıcı Kontrolleri: Digital Crown ve Gürültü Kontrol düğmesi ile ses, çalma ve modlar arasında geçiş yapma

  • Ağırlık: 384.8 gram

  • Renk Seçenekleri: Uzay Grisi, Gümüş, Yeşil, Gökyüzü Mavisi, Pembe

  • Uyumluluk: iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS ile uyumlu

  • Diğer Özellikler: Optik sensör, pozisyon sensörü, kılıfla otomatik uyku modu

Kullanıcı yorumları:

Kullanıcı yorumları:

'AirPods Max kesinlikle mükemmel bir kulaklık! Ses kalitesi inanılmaz derecede net ve baslar derin. Gürültü engelleme özelliği sayesinde uçakta bile rahatsız edici sesleri tamamen yok ediyor. Uzamsal ses özelliği, özellikle film izlerken muhteşem bir deneyim sunuyor. Fiyatı yüksek olabilir ama sunduğu performansla değer.'

 'AirPods Max'i uzun süredir kullanıyorum ve şimdiye kadar kullandığım en konforlu kulaklık. Kulak pedleri çok yumuşak ve kulaklarımı hiç rahatsız etmiyor. Ayrıca, şeffaf mod sayesinde çevremdeki sesleri de duyabiliyorum, bu da güvenli bir kullanım sağlıyor. Pil ömrü de oldukça iyi, gün boyu rahatça kullanabiliyorum.'

 'Apple yine harika bir iş çıkarmış. AirPods Max'in ses kalitesi ve gürültü engelleme özelliği gerçekten harika. Özellikle iş yaparken veya spor yaparken büyük bir fark yaratıyor. Kulaklığın ağırlığı biraz fazla olabilir ama tasarımı ve özellikleri bunu telafi ediyor. Tavsiye ederim!'

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