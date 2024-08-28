Apple AirPods Max Bluetooth Kulaküstü Kulaklık Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Apple AirPods Max, yüksek kaliteli ses ve gelişmiş özellikler arayanlar için ideal bir kulaküstü kulaklık. Özel dinamik sürücüleri ve aktif gürültü engelleme teknolojisiyle, her detayı net bir şekilde duyabilirsiniz. Şık tasarımı ve ergonomik yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. Şimdi, bu gelişmiş cihazın teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerini hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.

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Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.