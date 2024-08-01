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Tıraş Makinesinden IPL Lazer Epilasyona: En Çok Satan Braun Silk Epil Modelleri

etiket Tıraş Makinesinden IPL Lazer Epilasyona: En Çok Satan Braun Silk Epil Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 16:21

Braun Silk Epil serisinin en çok tercih edilen modellerini siz değerli okuyucularımız için bir araya getirdik. Bu kapsamlı derlememizde, Braun'un en çok satan ve kullanıcıları tarafından beğeni toplayan Silk Epil modellerini bulabilirsiniz.

Bu içerik 01.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Braun Ipl Silk·expert Pro 3, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL3132

Braun Ipl Silk·expert Pro 3, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL3132

Braun Ipl Silk·expert Pro 3, epilasyon işlemlerinde yeni bir çağın kapılarını aralar. Her 0,6 saniyede bir flaş atımı yapabilme özelliği, bu cihazın kullanıcılarına sunduğu en önemli avantajlardan biridir. Bu sayede, kullanıcılar zahmetsiz ve hızlı bir şekilde epilasyon işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Hassas bölgelerde bile konforlu bir seans yapabilme özelliği, Braun Ipl Silk·expert Pro 3'ün diğer bir dikkat çeken özelliğidir. 

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Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146

Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146

Braun IPL Silk·expert Pro 5, evde kullanım için tasarlanmış bir epilasyon cihazıdır. Bu cihaz, her bir flaşın gücünü otomatik olarak kullanıcının cilt rengine göre ayarlar. Bu özelliği sayesinde, cilt üzerindeki tüyleri kökten yok etmeyi hedefler. 

Çantası, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, ve PL5146 cihazıyla birlikte gelmektedir.

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Çok beğendim, paketi kutusu vs kusursuz geldi. Daha önceden lazer geçmişim vardı ama hamilelik nedeniyle neredeyse 1 yıldır lazere gidememiştim ve bazı bölgeler tekrar çıkıyordu. Tek kullanımda o çıkanlar tekrar uykuya geçti sanırım ki uzun süredir yine çıkmıyor. Daha önce lazer görmemiş bölgelerimde de çok hızlı etki etti. Benim tenim beyaz ve tüyler siyah olduğu için sanırım çok memnun kaldım

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Braun Ipl Skin I·expert, Evde Tüy Alma, Ücretsiz Uygulama, Çanta, Gillette Venus, 2 Başlık, PL7147

Braun Ipl Skin I·expert, Evde Tüy Alma, Ücretsiz Uygulama, Çanta, Gillette Venus, 2 Başlık, PL7147

Braun Ipl Skin I·expert, sadece üç hafta gibi kısa bir sürede belirgin sonuçlar elde etmenizi sağlayan bir lazer cihazıdır. Bu cihaz, kullanıcısını tanıyabilen ve ona adapte olabilen ilk akıllı IPL cihazıdır. Dahası, eşlik eden mobil uygulama sayesinde vücudunuzdaki her bölgeyi kolaylıkla tedavi edebilir, hiçbir noktayı atlamazsınız.

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Braun Silk Expert Pro 5 PL5387, özgün bir cilt sensörüne sahiptir.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5387, özgün bir cilt sensörüne sahiptir.

Bu sensör, cildinizin rengini otomatik olarak algılar ve cihazın gücünü bu renge göre ayarlar. Bu, cihazın cildiniz üzerindeki etkisini hem hızlı hem de nazik bir şekilde optimize eder, böylece mükemmel bir denge sağlar.

Cihazın 2 hassas modu bulunmaktadır. Bu modlar, cildinizin konforunu en üst düzeye çıkarır. Ayrıca, dakikada 125 defa flaş atma kapasitesi sayesinde, cihaz cildinizde kayarken hiçbir noktanın atlanmamasını garantiler.

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Braun Silk Expert Pro 5 PL5147 400.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil Ipl + Tasarım Çanta

Braun Silk Expert Pro 5 PL5147 400.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil Ipl + Tasarım Çanta

Braun Silk Expert Pro 5 PL5147, 400.000 atımlık ve 2 başlıklı yeni nesil bir IPL cihazıdır. Bu cihaz, gelişmiş IPL teknolojisi sayesinde, evinizin konforunda kullanabileceğiniz bir üründür. Sadece 4 haftalık kullanımda bile tüylerde gözle görülür bir azalma sağlar ve size 6 aya kadar pürüzsüz bir cilt sunar. 

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Kullanıcı yorumu;

Ürünü Emc bilişim teknolojiden aldım .Dün 3-4 gibi sipariş sipariş verdim ürün bugün elimde direkt kargoya verdiler şaşırdım, bunun için teşekkür ederim. İki adet başlığı var deneme olarak koluma yaptım çok seri bence. Ama acı olarak ben hassas biriyim o yüzden bi tık minik hissettim sıfır hissedilmez acı desem yalan söylemiş olucam. Kullandıkça yorumu güncelliycem bu arada . Atış da yakıyor direkt görüyosunuz yaktığını. Gayet hafif bu arada çok şaşırdım hafifliğine.

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Braun Silk·Expert Pro3 PL3132 Yeni Nesil IPL Tüy Alma Cihazı Ek Hassas Bölge Ataçmanı Kablolu Lazer Epilasyon

Braun Silk·Expert Pro3 PL3132 Yeni Nesil IPL Tüy Alma Cihazı Ek Hassas Bölge Ataçmanı Kablolu Lazer Epilasyon

Braun Silk·Expert Pro3 PL3132, son teknoloji IPL tüy alma cihazıdır. Bu cihaz, hassasiyet başlığı sayesinde yüz, bikini ve koltuk altı gibi hassas ve küçük bölgelerde tüy almayı kolaylaştırır. Ayrıca, IPL tüy alma konusunda yeni olanlar için özel bir nazik ayar modu ve iki farklı konfor modu bulunmaktadır.

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Kullanıcı yorumu;

Ürünü dört seans kullandım gözle görülür fark var tabii ama bu farklar bölgeden bölgeye değişiyor. En hızlı sonuç gösteren bölgeler kollar bacaklar ve yüz bölgesi oldu. Üründen gayet memnunum.

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Braun Silk Expert Mini PL1014 300.000 Atımlı Yeni Nesil Ipl

Braun Silk Expert Mini PL1014 300.000 Atımlı Yeni Nesil Ipl

Braun Silk Expert Mini PL1014 300.000 Atımlı Yeni Nesil Ipl, cildinizin tonuna otomatik ve sürekli bir uyum sağlar. Bu, hızlı sonuçlar elde etmek ve cildinize hassas bir şekilde uygulamak arasındaki mükemmel dengeyi korur. Bu ürün, evinizin konforunda kalıcı ve belirgin bir tüy alımı sağlar. Kullanımı karmaşık ayarlar gerektirmez ve oldukça kolaydır.

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Braun Silk·expert Pro3 PL3136 Yeni Nesil Ipl Tüy Alma Cihazı

Braun Silk·expert Pro3 PL3136 Yeni Nesil Ipl Tüy Alma Cihazı

Braun'un yeni nesil IPL tüy alma cihazı Silk·expert Pro3 PL3136, tüylerinizi kökten alarak pürüzsüz bir cilt sunuyor. Ürün, kullanım kolaylığı ve etkili sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Paketin içinde iki farklı başlık bulunuyor ki bu da farklı vücut bölgelerine uygulama yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca bir temizleme fırçası da eklenmiş ki bu da cihazın bakımını ve temizliğini kolaylaştırıyor. 

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Braun Silk·expert PL5139 Yeni Nesil Ipl 400.000 Atımlı+ Braun Fs 1000 Mini Düzeltici

Braun Silk·expert PL5139 Yeni Nesil Ipl 400.000 Atımlı+ Braun Fs 1000 Mini Düzeltici

Braun Silk·expert PL5139, yeni nesil bir IPL (Intense Pulsed Light) cihazıdır ve yaklaşık 400.000 flaş atım kapasitesine sahiptir. Bu, lambanın değiştirilmesi gerektirmeden yaklaşık 22 yıl boyunca vücut ve yüz tüylerini etkili bir şekilde yok edebilir. Cihaz, kullanıcıların hassas bölgelerde bakım yaparken güç seviyelerini rahatça ayarlayabilmeleri için normal, nazik ve ekstra nazik modlarına sahiptir.

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Kullanıcı yorumu;

Düzenli kullanımda yüzümdeki tüyleri azalttı harika ben hiç birşekilde sonuc alamıyorum sadece çenemde ve dudak üstünde ki bölgede pek etki göremedim ama eskisi halime oranla büyük değişim var sadece düzenli kullanın etkisini görürsünüz mutlaka

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Braun Silk-expert 5 IPL (Yoğun Darbeli Işık) BD 5001 - Evde Kökünden Tüy Alma Sistemi, Epilasyon Cihazı / Aleti

Braun Silk-expert 5 IPL (Yoğun Darbeli Işık) BD 5001 - Evde Kökünden Tüy Alma Sistemi, Epilasyon Cihazı / Aleti

Braun'un Silkexpert 5 IPL (Yoğun Darbeli Işık) BD 5001 modeli, epilasyon cihazlarının bir sonraki nesil teknolojisini temsil eder. Bu cihaz, kayma modu özelliği sayesinde epilasyon sürecini daha etkili ve eksiksiz hale getirir. Bu mod, atlanan veya gözden kaçan bölgelerin sayısını azaltarak, daha pürüzsüz ve temiz bir sonuç elde etmenizi sağlar.

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Braun Silk·expert Pro5 PL5347 Yeni Nesil Ipl

Braun Silk·expert Pro5 PL5347 Yeni Nesil Ipl

Braun Silk·expert Pro5 PL5347, yeni nesil bir Ipl cihazıdır. Bu cihaz, hızlı bir şekilde tüy alma işlemi gerçekleştirir ve dakikada 125 flaş atımı yapma kapasitesine sahiptir. Bu özellik sayesinde, sadece dört hafta gibi kısa bir süre içerisinde tüylerde belirgin bir azalma fark edebilirsiniz.

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Braun Silk Expert Pro 3 PL3139 300.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil Ipl

Braun Silk Expert Pro 3 PL3139 300.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil Ipl

Braun'un yeni nesil IPL cihazı Silk Expert Pro 3 PL3139, 300.000 atımlık kapasitesi ve çift başlıklı tasarımıyla öne çıkıyor. Hassas modu sayesinde cildinizin konforunu ön planda tutar ve cihazın cildiniz üzerinde kayarken 100 defaya kadar flaş atımı yapabilmesi, daha az noktanın atlanmasını sağlar. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede kalıcı tüy azaltma etkisini gözle görülür biçimde fark edebilirsiniz. 

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