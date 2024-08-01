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Beklenen İndirim! Suwen Plaj Giyim Ürünlerinin En Çok Satanlarından Öneriler

etiket Beklenen İndirim! Suwen Plaj Giyim Ürünlerinin En Çok Satanlarından Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 10:35

Merakla beklenen indirim fırsatı nihayet geldi! Suwen Plaj Giyim Ürünleri'nde en popüler ve en çok tercih edilen parçaları sizler için özenle bir araya getirdik. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve yaz sezonunun en şık ve rahat plaj giysilerini keşfedin.

Bu içerik 31.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Suwen Kemerli Toparlayıcı Mayo

Suwen Kemerli Toparlayıcı Mayo

Suwen'in Kemerli Toparlayıcı Mayo modeli, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Bu mayo, özenle tasarlanmış detayları ve yumuşacık kumaşı ile plajların en stil sahibi kadını siz olacaksınız. 

İndirimli fiyatıyla 639,99 TL'den 543,99 TL'ye düşüyor.

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Yanı Büzgülü Bikini Alt

Suwen Yanı Büzgülü Bikini Alt

Suwen markasının zarif tasarımıyla dikkat çeken yanı büzgülü bikini alt modeli, şu an için özel bir indirim fırsatıyla sunuluyor.

İndirimli fiyatıyla 299,99 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Bayıldım, derli toplu, duruşu harika. Rengi göründüğü gibi. Kalitesine diyecek yok zaten. Tam beden alın tavsiye ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Hepsiburada

Suwen Yanı Pileli Bikini Alt

Suwen Yanı Pileli Bikini Alt

Yanı pilelibikini altı, rengarenk çiçek desenleriyle tasarlanmış enerjinizi yükseltecek bir modeldir. Yanlarındaki pileli detaylar, bu parçaya ekstra bir çekicilik katarken, çiçek desenleri ise doğanın canlılığını ve enerjisini yansıtıyor.

Sepette indirimli fiyatı 305,99 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Yüksek Bel Pileli Bikini Alt

Suwen Yüksek Bel Pileli Bikini Alt

Suwen'in yüksek bel pileli bikini altı, toparlayıcı özelliği sayesinde vücut hatlarınızı daha belirgin hale getirecek. 

Bu bikini altı, her türlü bikini üstü ile mükemmel bir uyum sağlayarak, plaj kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak. 

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Tek Omuz Volanlı Mayo

Suwen Tek Omuz Volanlı Mayo

Tek omuz üzerinde yer alan volan detayıyla dikkat çeken bu mayo, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. İndirimli fiyatıyla da dikkat çeken bu ürün, yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Trendy detayları ve şık tasarımı ile beğendiğim bir mayo, plajda stil sahibi olmak isteyenler için ideal.

Hepsiburada
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Suwen Üçgen Bikini Üst

Suwen Üçgen Bikini Üst

Bu bikini üstü, çarpıcı renkleri ve dikkat çekici detaylarıyla plajlarda göz alıcı bir görünüm sunuyor. Suwen'in kalitesi ve tasarım anlayışıyla birleşen bu ürün, yaz aylarının en çok tercih edilen parçalarından biri olacak. 

İndirimli fiyatıyla 399,99 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Volanlı Midi Boy Bikini Alt

Suwen Volanlı Midi Boy Bikini Alt

Volanlı midi boy bikini altı etek tasarımı, bikini tutkunlarının gözdesi olmaya aday. Bu tasarım, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. Midi boyu sayesinde, kullanıcılarına özgürce hareket etme imkanı sağlarken, volanlı etek tasarımı da feminen bir hava katıyor. 

İndirimli fiyatıyla 349,99 TL'den 237,99 TL'ye düşüyor.

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Serafina Tunik

Suwen Serafina Tunik

Serafina tunik hem şıklığınızı artırırken hem de rahatlığınızı ön planda tutuyor. İster deniz kenarında güneşlenirken, ister akşamüstü sahil yürüyüşlerinizde kullanabileceğiniz bu tunik pareo, tatil stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak. 

İndirimli fiyatıyla 679,99 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Volanlı Bralet Bikini Üst

Suwen Volanlı Bralet Bikini Üst

Suwen'in volan detaylı bralet bikini üstü, sade ve şık tasarımları tercih edenler için mükemmel bir seçenek.  Volan detayı, bikiniye feminen bir hava katarken, bralet kesimi de modern bir dokunuş sağlıyor. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Dayanıklı bir bikini, plajda uzun süreli kullanım için ideal bir tercih. Trendy ve şık tasarımıyla beğenimi kazanan bir bikini, modayı takip etmek isteyenlere önerilir. Rahatlık ve kullanışlılık konusunda beklentilerimi aşan bir bikini, kesinlikle tavsiye ederim.

Hepsiburada

Suwen Balenli Körüklü Bikini Üst

Suwen Balenli Körüklü Bikini Üst

Bu zarif bikini üstü, mor rengi ve özgün tasarımıyla tatil gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak.

İndirimli fiyatıyla 499,99 TL.

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Suwen Leopar Desenli Mayokini

Suwen Leopar Desenli Mayokini

Suwen leopar desenli mayokini, bu yılın modasını yakından takip edenlerin gözünden kaçmayacak bir tasarım. 

İndirimli fiyatı 611,99 TL

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Kullanıcı yorumu;

Çok beğendim tam beden alınabilir.

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Suwen Retro Mayo

Suwen Retro Mayo

Bu zarif ve düğme detaylı toparlayıcı mayo, tüm plaj kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Düğme detayları ile modern bir hava katan bu parça, toparlayıcı özelliği sayesinde vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde ortaya çıkaracak. 

Linki burada

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