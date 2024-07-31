Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Sosyete Pazarı Ayağınıza Geldi! Ucuzundan Alabileceğiniz Kıyafetler Burada

etiket Sosyete Pazarı Ayağınıza Geldi! Ucuzundan Alabileceğiniz Kıyafetler Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 12:31

Sosyete pazarının cazibesi ve ekonomik alışverişin keyfi artık ayağınıza kadar geliyor! Cebinizi yakmayacak fiyatlarla stil sahibi olmanın yollarını sizler için bir araya getirdik. Bu sayede hem tarzınızı konuşturacak hem de bütçenizi sarsmayacak kıyafetlerle gardırobunuzu yenileyebileceksiniz.

Bu içerik 31.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Shade Kadın Kaşkorse Kare Yaka Fitilli Yırtmaçlı Elbise

Shade Kadın Kaşkorse Kare Yaka Fitilli Yırtmaçlı Elbise

Shade markasının kadınlar için tasarladığı Kaşkorse Kare Yaka Fitilli Yırtmaçlı Elbise, hem zarif tasarımı hem de uygun fiyatıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday. 

Linki burada

Hepsiburada

Xhan Yanı Büzgülü Detaylı Elbise

Xhan Yanı Büzgülü Detaylı Elbise

Bu elbise, estetik ve şıklığı bir arada sunar. Tasarımında kullanılan yanı büzgülü pencere detayı, elbisenin genel görünümüne farklı bir hava katarken, fitilli yapısı da hem konforu hem de estetiği garanti ediyor. Özel davetlerde giyilebilecek bu elbise, şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Linki burada

Hepsiburada

Koton Crop Tişört Zincir Detaylı Bisiklet Yaka

Koton Crop Tişört Zincir Detaylı Bisiklet Yaka

Tişörtler, moda dünyasında kurtarıcı unsurlar olarak liderliğini sürdürüyor. Bu bisiklet yakalı, zincir detaylı crop tişört, stilinizi tamamlayan anahtar parça olmaya aday!

Linki burada

Hepsiburada

Rays Cepli Pile Detay Şort , yaz aylarında tercih ettiğiniz kombinlerin vazgeçilmezi olacak.

Rays Cepli Pile Detay Şort , yaz aylarında tercih ettiğiniz kombinlerin vazgeçilmezi olacak.

Bu şort, tasarımındaki pile detayları ve kullanışlı cepleri ile hem şıklığınızı hem de konforunuzu artıracak. Siyah rengi sayesinde hemen hemen her üst giysiyle kolayca kombinlenebilir. 

Linki burada

Hepsiburada

Bengi Clothing Kadın Koyu Yeşil Kalp Desenli Tül Bluz

Bengi Clothing Kadın Koyu Yeşil Kalp Desenli Tül Bluz

Koyu Yeşil Kalp Desenli Tül Bluz, zarif tasarımı ile göz dolduruyor. Tül malzemesi, hafifliği ve şeffaflığı ile bilinir, bu da onu özellikle sıcak yaz aylarında ideal bir seçenek haline getiriyor. Festival mevsimi geldiğinde, bu bluz mükemmel bir seçenek olabilir.

Linki burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koton Belden Bağlamalı Mini Etek

Koton Belden Bağlamalı Mini Etek

Koton'un Belden Bağlamalı Mini Etek modeli, canlı turuncu rengiyle göz alıcı bir görünüm sunuyor. Yaz aylarının sıcak ve neşeli havasını yansıtan bu etek, kombinlerinize taze bir soluk getirecek. 

Linki burada

Hepsiburada

Koton Pencere Detaylı Crop Üst

Koton Pencere Detaylı Crop Üst

Koton'un Pencere Detaylı Crop Üst modeli, şık tasarımı ve bütçenizi sarsmayacak fiyatıyla gardırobunuzu yenileme sürecinde mükemmel bir seçenek olacak. 

Linki burada

Hepsiburada

Air Jordan 09 Siyah Nba Kadın Tshirt

Air Jordan 09 Siyah Nba Kadın Tshirt

NBA temalı Siyah Kadın T-shirt, günlük kombinlerinize yakışacak bir parça. İster şık bir jean pantolonla, ister daha spor bir kombinle tercih edin, bu t-shirt her türlü kıyafetinizi tamamlayacak bir parça. 

Linki burada

Hepsiburada

Rays 2742 Balenli Sıfır Kol Gömlek Pudra

Rays 2742 Balenli Sıfır Kol Gömlek Pudra

Pudra pembesi tonuyla göz alıcı bir zarafet sergileyen 'Balenli Sıfır Kol Gömlek', kalbinizi çalmak için hazır. Bu parça, sadece rengiyle değil, aynı zamanda benzersiz balenli sıfır kol tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu özellik, gömleğe hem klasik hem de modern bir hava katıyor. 

Linki burada

Hepsiburada

DeFacto'nun Regular Fit V Yaka Çizgili Kısa Kollu Tişört modeli, günlük giyim tarzınıza mükemmel bir uyum sağlayacak.

DeFacto'nun Regular Fit V Yaka Çizgili Kısa Kollu Tişört modeli, günlük giyim tarzınıza mükemmel bir uyum sağlayacak.

Bu tişört, mini bir şortla rahat ve şık bir yaz kombini oluşturmak için ideal bir seçenek olabilir. Alternatif olarak, jean pantolonunuzla birlikte kullanarak daha klasik ve rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Linki burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Shade Çizgili Kaşkorse Alt Üst Takım

Shade Çizgili Kaşkorse Alt Üst Takım

Shade Çizgili Kaşkorse Alt Üst Takım, bugün ne giyeceğinizi düşünürken aklınıza gelebilecek en iyi seçeneklerden biri olabilir. Gün boyu konforu ve zarafeti bir arada yaşamak isteyenler için ideal bir seçim. 

Linki burada

Hepsiburada

Shade Kadın Yüksek Bel Likralı Cırtlı Palazzo Pantolon

Shade Kadın Yüksek Bel Likralı Cırtlı Palazzo Pantolon

Bu yüksek bel ve likralı palazzo pantolon, giysi kombinasyonlarınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Palazzo pantolonun rahat ve şık tasarımı, her türlü etkinlik için mükemmel bir seçimdir. Yüksek beli sayesinde vücut hatlarınızı vurgular ve zarif bir görünüm sağlar. 

Linki burada

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın