Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin çarpıcı ve konuşulacak tarzlarını sizler için bir araya getirdik. Bu eşsiz kombinler arasında senin favorin hangisi olacak? Kendine özgü stilini yansıtan ünlüler, moda dünyasına yön veriyor. İşte karşınızda, ünlülerin dikkat çeken ve olay yaratan kombinleri.
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Hande Erçel'in çizgili takımını nasıl buldunuz? Biz, şık bir göğüs dekoltesi sunan elbisesi ve uyumlu crop ceketi karşısında adeta büyülendik. Bu takım, onun zarif ve sofistike stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.
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Afra Saraçoğlu, enerjik duruşunu daha da pekiştiren sarı elbisesiyle göz dolduruyor. Elbisesini, ışıltılı bir makyaj ve sade bir saç modeliyle tamamlamış. Peki, sizce Afra Saraçoğlu'nun bu görünümü nasıl?
Nesrin Cavadzade'nin plaj stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun bu zarif beyaz bikinisi, ona son derece yakışmış gibi görünüyor.
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Gelelim Hadise'nin plaj stiline. Kendi kadar iddialı olan leopar desenli bikinisi bu yılın trend desenlerinden biri. Zarif beyaz pareosu ile tamamladığı stiliyle oldukça şık görünüm sergiliyor.
Başarılı ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın, canlı renkleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu yaz elbisesine biz bayıldık. Siz bu elbiseyi beğendiniz mi?
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Melisa Döngel'in bu yılın modası olan leopar desenli elbisesini nasıl buldunuz?
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Özge Yağız'ın bu yazki kombinasyonu bizlerin beğenisi topladı. Siyah askılı büstiyeri, altına giydiği çarpıcı payetli eteği ve ayakkabılarıyla muhteşem bir görünüm sergiliyor.
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