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Plajları Renklendiren 2024 Modası Pareolar

etiket Plajları Renklendiren 2024 Modası Pareolar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 17:52

2024 yaz modasının en gözde parçası pareoları sizler için bir araya getirdik. Plajların vazgeçilmez aksesuarı olan pareolar, bu yılın modasını belirleyen unsurlar arasında yerini alıyor. Farklı desenler, canlı renkler ve çeşitli bağlama teknikleriyle pareolar, sahil kenarında hem şıklığınızı koruyacak hem de rahatlığınızı sağlayacak. 

Bu içerik 27.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Bolder Elena Leila Garden Saten Pareo

Bolder Elena Leila Garden Saten Pareo

Bolder Elena Leila Garden Saten Pareo, çarpıcı renkleri ve zarif saten dokusuyla, sahildeki her anınızı moda şovuna dönüştürme potansiyeline sahip. 

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Kullanıcı yorumu;

Bayıldım, parlak saten ve öyle kalın kaba da değil, renkleri canlı 🎉 Plaj tatilleri için mükemmel bir pareo, tatil keyfimi tamamlıyor. Trendy ve stil sahibi bir pareo, tatilde modayı takip etmek isteyenler için ideal bir seçenek.

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Bolder Lana-Siyah Yaprak Desen Pareo Iç Göstermeyen Parlak KUMAŞ

Bolder Lana-Siyah Yaprak Desen Pareo Iç Göstermeyen Parlak KUMAŞ

Bu pareo, bolder siyah yaprak deseni ile dikkat çekiyor. İç göstermeyen yapısı sayesinde her türlü plaj aktivitesi için idealdir. Parlak bir kumaşa sahip, bu da ona lüks bir görünüm kazandırıyor.

Bu pareo, yaz tatilleri ve plaj partileri için mükemmel bir seçim!

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Akbeniz Kadın Kimono Pareo Plaj Elbisesi Beyaz 38049

Akbeniz Kadın Kimono Pareo Plaj Elbisesi Beyaz 38049

Bu sofistike ve saf beyaz pareo, yaz stilinizi tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Plajda ya da havuz kenarında hem rahatlık hem de zarafet sunan bu pareo, minimalist tasarımı ve yüksek kaliteli kumaşı ile her bikini ile mükemmel bir uyum sağlar. 

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Hepsiburada

Bolder Kadın Püsküllü Mango Desen Pareo

Bolder Kadın Püsküllü Mango Desen Pareo

Bolder püsküllü mango desenli pareosu ile renkli ve kısa pareoları tercih edenler için mükemmel bir seçenek sunuyor.  Mango deseni, tropikal bir hava yaratırken, püsküller ise hareketli ve eğlenceli bir görünüm sağlıyor.

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Kullanıcı yorumu;

Tatil valizimde mutlaka bulunan bir pareo, plaj tatillerimde vazgeçilmezim. kaliteli dikişleri ve malzemesi ile sağlam ve dayanıklı, beklentilerimi karşıladı.

Hepsiburada

Markafon Tül Pareo

Markafon Tül Pareo

Markafoni'nin Tül Pareo modeli, siyah rengi ile daha cesur ve iddialı bir görüntü arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. İçerisine seçeceğiniz herhangi bir bikini ile kombin yapabilirsiniz.

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Hepsiburada
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C&city Elbise Pareo 2329 Çilek

C&city Elbise Pareo 2329 Çilek

C&city markasının çilek desenli elbise pareosu, tatlı ve sevimli bir tasarım sunuyor. Şık kesimi ve konforlu kumaşı sayesinde, bu ürün hızla favori seçiminiz haline gelecek. 

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Hepsiburada

Pistore 2’li Tül Pareo Seti Siyah-Beyaz

Pistore 2’li Tül Pareo Seti Siyah-Beyaz

Pistore markasının 2'li tül pareo seti, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Bu pareo seti, sadeliği ve minimalizmi tercih edenler için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. 

Bu zarif pareoyu, belinize ya da boynunuza bağlayarak kullanabilirsiniz. 

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Hepsiburada

DeFacto Fall in Love Regular Fit Pamuklu Plaj Kıyafeti

DeFacto Fall in Love Regular Fit Pamuklu Plaj Kıyafeti

DeFacto'nun 'Fall in Love' serisinden olan Regular Fit Pamuklu Plaj Kıyafeti, tarzınıza önem verenler için ideal bir seçenek olan bu ürün, rahat kesimi ve yüksek kaliteli pamuklu kumaşıyla ön plana çıkıyor. Hem şıklığı hem de kullanım kolaylığı ile dikkat çeken bu plaj kıyafeti, gardırobunuzun olmazsa olmazları arasına girmeye aday. 

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Kullanıcı yorumu;

Tam aradığım gibi bi ürün, plajda rahatlıkla kullanılabilecek bir seçenek, hoşuma gitti.

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Pistore Beyaz Göz Desenli Uzun Pareo Saten Iç Göstermez

Pistore Beyaz Göz Desenli Uzun Pareo Saten Iç Göstermez

Pistore'nin beyaz göz desenli uzun pareosu, saten kumaşı sayesinde iç göstermeyen yapısı ve sofistike tasarımıyla sizi adeta bir moda ikonuna dönüştürecek. Bu pareoyu dilediğiniz gibi belinize bağlayabilir veya boynunuzdan dolayarak farklı bir stil oluşturabilirsiniz. 

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Hepsiburada

Trend Seninle Kadın Beyaz Pareo

Trend Seninle Kadın Beyaz Pareo

Bu beyaz pareo, minimalizm ve sade tarzı tercih edenler için mükemmel bir seçim. İster plajda, ister havuz başında olsun, bu pareo sizi özgün ve zarif bir şekilde tamamlayacak. 

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Kullanıcı yorumu;

Elbise çok güzel, bedeni tam anneme aldım çok beğendi. Tam bir plaj elbisesi. Bu fiyata mağazada hayatta bulamazsınız.

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Too Salty Swimwear Kadın Çok Renkli Dantelli Kimono Pareo

Too Salty Swimwear Kadın Çok Renkli Dantelli Kimono Pareo

'Too Salty Swimwear' markasının sunduğu, çok renkli dantelli kimono pareo, stilinizi tamamlayacak en iyi seçenek olacak. Çok renkli tasarımı ve dantel detayları ile göz alıcı bir görünüm sunan bu kimono pareo, yaz aylarının vazgeçilmez parçası olacak. 

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Hepsiburada

Leopar deseni tutkunlarını buraya alalım!

Leopar deseni tutkunlarını buraya alalım!

Pistore'nin beyaz ve kahverengi tonlarındaki leopar desenli kısa pareo modeli, saten dokusuyla şıklığını tamamlıyor. Leopar deseninin asaleti ve saten kumaşın verdiği yumuşaklık, sizlere kendinizi özel hissettirecek. 

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Hepsiburada
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