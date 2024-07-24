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Evcil Dostlarınızın Artık Daha Mutlu! En Çok Satan Kedi Ürünleri

etiket Evcil Dostlarınızın Artık Daha Mutlu! En Çok Satan Kedi Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 17:28

Kedi çeşmesinden, özel bakım şampuanlarına kadar geniş bir yelpazede, en çok tercih edilen ürünleri sizin için listeledik. Bu ürünler, evcil dostlarınızın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmesine yardımcı olacaktır. Kendilerine özel tasarlanmış bu ürünlerle, onların hayatını daha konforlu hale getirebilirsiniz.

Bu içerik 24.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Dimute Shop 3.2l Büyük Kapasiteli Paslanmaz Çelik Evcil Hayvan Su Sebili Besleyici

Dimute Shop 3.2l Büyük Kapasiteli Paslanmaz Çelik Evcil Hayvan Su Sebili Besleyici

Dimute Shop tarafından üretilen 3.2 litrelik büyük kapasiteli paslanmaz çelik evcil hayvan su sebili, evcil hayvanınızın su ihtiyacını karşılamak için ideal bir üründür. Bu su sebili, su ile doldurulduğunda evcil hayvanınıza 15 güne kadar kesintisiz su sağlayabilir. Bu sayede, birkaç gün boyunca evden uzakta olsanız bile evcil hayvanınızın su ihtiyacı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Linki burada

Hepsiburada

Ubtech Ucat C10 Pro Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, dönebilen silindir haznesi sayesinde güvenli ve yenilikçi bir atık toplama sistemine sahip.

Ubtech Ucat C10 Pro Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, dönebilen silindir haznesi sayesinde güvenli ve yenilikçi bir atık toplama sistemine sahip.

Bu sistem, her boy ve ağırlıktaki kediye uyum sağlayabilen bir tasarıma sahip. Ayrıca, birden fazla kediyi aynı anda izlemenizi sağlayan bir tartı sistemine de mevcut. Ürünün entegre mobil uygulaması sayesinde, kum temizleme ve toplanan atıkları boşaltma işlemleri tek bir tuşla gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede, kedi bakımı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

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Kullanıcı yorumu;

Evimde 3 tane kedim var ve ürünü alırken acaba uygun olur mu sorusu aklımdaydı ancak hiç bir sorun yaşamadım. Mobil uygulama üzerinden bütün kedilerimi tek tek takip edebiliyorum. Evde olmadığımda uzaktan cihazın temizleme modunu açtığımda kediler cihazın başına geliyor ve onları kameradan izliyorum. Bu inanılmaz keyifli bir şey. Sadece bunun için bile alınır yani. Kedi kumu temizleme sorunu da tamamıyla ortadan kalktı. Koku sorunu da bitti çok şükür.Kesinlikle tavsiye ederim.

Hepsiburada

Bio Cat's Elekli Kedi Tuvalet Önü Paspası kedi sahiplerinin işini kolaylaştıracak!

Bio Cat's Elekli Kedi Tuvalet Önü Paspası kedi sahiplerinin işini kolaylaştıracak!

Bio Cat's Elekli Kedi Tuvalet Önü Paspası, 80X60 cm boyutlarında, kedi kumlarının dağılmasını engelleyen bir üründür. Bu paspas, kedinizin tuvaletten çıktıktan sonra patilerinde kalan kumları toplar ve bu sayede kumun evin her yerine dağılmasını önler.

Linki burada

Hepsiburada

Furminator New Long Hair Uzun Tüylü Kediler İçin Tüy Tarağı

Furminator New Long Hair Uzun Tüylü Kediler İçin Tüy Tarağı

Uzun tüylü kediler, tüylerinin uzunluğu ve yoğunluğu nedeniyle düğüm ve keçeleşme sorunlarına daha yatkındır. Bu durum hem kedilerin rahatını bozar, hem de onların sağlıklı ve parlak bir kürke sahip olmasını engeller. Furminator New Long Hair tüy tarağı, bu sorunları çözme konusunda son derece etkili!

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Kullanıcı yorumu;

Kargoyla kısa sürede geldi orjinal ürün kutusu içinde tarağın minik kapağı da var kesinlikle çok kaliteli uzun tüylü kediler için diyordu ancak bizim van kedimiz kısa tüylü olduğu halde çok rahatlıkla kullanılıyor ebatı çok uygun baş boyun bölgesine rahatlıkla giriyor kedimiz çok sevdi gözünüz kapalı alın derim

Hepsiburada

Sleepy Petcare Lavanta Yağlı Evcil Hayvan Şampuanı 500 ml

Sleepy Petcare Lavanta Yağlı Evcil Hayvan Şampuanı 500 ml

Sleepy Petcare'ın bu özel şampuanı, kedinizin tüylerine parlaklık kazandırırken aynı zamanda onları yumuşacık yapacak. Bu, hem kedinizin kendini daha iyi hissetmesini sağlar, hem de onunla oynarken sizin de daha keyifli vakit geçirmenize yardımcı olur.

Linki burada

Hepsiburada
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Neo Pet Market'ın sunduğu Avakado Kedi Naneli Catnip Yalama Oyun Topu, kedinizin en favori oyuncağı olmaya aday.

Neo Pet Market'ın sunduğu Avakado Kedi Naneli Catnip Yalama Oyun Topu, kedinizin en favori oyuncağı olmaya aday.

Kedilerin doğası gereği kedi nanesine karşı büyük bir ilgisi vardır. Bu nedenle, bu oyun topu kedinizin ilgisini çekecek ve onu aktif tutacak bir oyuncak olacaktır.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

2 tane almıştım hemen 4 tane daha stokladım bayıldı kedilerim teslimatta oldukça hızlıydı ☺️

Hepsiburada

Rotipet Karton Kedi Tırmalama Koltuk Ceviz 59 x 30 x 25 cm

Rotipet Karton Kedi Tırmalama Koltuk Ceviz 59 x 30 x 25 cm

Rotipet Karton Kedi Tırmalama Koltuğu, kedilerin tırmalama içgüdülerini tatmin ederken aynı zamanda onlara rahat bir oturma alanı da sunuyor. Bu sayede, kediniz hem tırmalama ihtiyacını giderir hem de rahatça dinlenir. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Coookkkk güzel kedim çok sevdi kargo özenli paketleme şahane üründe kaliteli hediye için de satıcıya teşekkürler

Hepsiburada

Pikas Ahşap Özel İsim Baskılı, Kare Kedi Köpek Mama Su Kabı Standı, Metal Suluk

Pikas Ahşap Özel İsim Baskılı, Kare Kedi Köpek Mama Su Kabı Standı, Metal Suluk

Kare şeklindeki bu stand, mükemmel bir işlevsellik sunar ve aynı zamanda şık bir görünüm sağlar. Standın bir diğer önemli özelliği ise, mama ve su kabı olarak kullanılan metal kaplardır. Metal, su ve yemeklerin tazeliğini korumak için ideal bir malzemedir. 

Kedilerinizin tamda ihtiyacı olan bu ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Pugalo 82 cm Iki Katlı Gri Kedi Tırmalama Tahtası

Pugalo 82 cm Iki Katlı Gri Kedi Tırmalama Tahtası

'Pugalo 82 cm İki Katlı Gri Kedi Tırmalama Tahtası' tam da sizin ve kedinizin ihtiyacı olan bir ürün. Bu ürün, kedinizin tırmalama ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve bu sayede mobilyalarınızı kedinizin tırmalamasından koruyacak bir çözüm sunuyor.

Ayrıca üzerinde oturup oyun oynayabileceği alanları da mevcut.

Hepsiburada

Better Life Evcil Hayvanlar Için Pet Sırt Çantası

Better Life Evcil Hayvanlar Için Pet Sırt Çantası

Bu pet sırt çantası, evcil hayvanınızın rahatlığını ve güvenliğini ön planda tutar. Üç tarafı PVC ağdan yapılmış olan bu çanta, optimum hava akışı sağlar ve evcil hayvanınızın kontrolünü kolaylaştırır. İyi havalandırılan bu tasarım, evcil hayvanınızın içerideyken rahat ve serin kalmasını sağlar.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Bir oğlum var kendisi tiger. 7,5 kilo ve 50-60 cm kocaman bi oğlan. O bile sığdı içine. Veterinere taşırken çok zorlanıyordum. Oğlumun sığabileceği bir sırt çantası bulamıyordum. Uzun yolculuklar için daha büyük omuz çantası var ama kısa transferler için bu çanta çok iyi oldu. Askıları vs çok sağlam. Fileleri de havadar..

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Gimcat Malt Soft Extra 100 gr

Gimcat Malt Soft Extra 100 gr

Sindirim sorunları, kedilerin genel sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, Gimcat Malt Soft Extra'nın düzenli olarak kullanılması, bu tür sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

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"Serin, Pawdaz" markasının sunmuş olduğu özel mat, evcil hayvanlarınızın konforu için özenle tasarlanmış!

"Serin, Pawdaz" markasının sunmuş olduğu özel mat, evcil hayvanlarınızın konforu için özenle tasarlanmış!

Bu mat, evcil hayvanınızın altına serilebilir ve hava koşullarına göre sıcak veya soğuk olarak ayarlanabilir. Bu özelliği sayesinde, evcil hayvanınızın vücut ısısını dört mevsim boyunca ideal seviyede tutmayı hedefler. 

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Wanpy Creamy Cat Treat, yani Karışık Krema Sıvı Kedi Ödül Maması, evcil dostlarınızın en sevdiği ödül olacak.

Wanpy Creamy Cat Treat, yani Karışık Krema Sıvı Kedi Ödül Maması, evcil dostlarınızın en sevdiği ödül olacak.

Bu ödül maması, kedilerinizi hem fiziksel hem de duygusal olarak tatmin ederken, aynı zamanda onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olacak.

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