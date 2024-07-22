Tam Yaz Renkleri! 2024 Modası Nail Art Önerileri

2024 yaz sezonunun tüm canlılığını ve enerjisini tırnaklarınıza taşıyacak olan modaya uygun nail art önerilerimizle karşınızdayız. Bu yaz, tırnak sanatında renklerin dansı ve çarpıcı tasarımlar ön plana çıkıyor. Pastel tonlardan neonlara, metaliklerden ışıltılı tonlara kadar geniş bir renk yelpazesi sizleri bekliyor. Ayrıca, minimalizmden abartılı detaylara kadar birçok farklı stilin yer aldığı bu trendler, her zevke hitap ediyor.

Bu içerik 22.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”