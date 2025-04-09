Land Rover Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yenilenen fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çeken Land Rover, yıllardır güven ve konforu bir arada sunan yüksek standarda sahip SUV modelleriyle dünyanın en prestijli otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Nisan 2025 Land Rover güncel fiyat listesi