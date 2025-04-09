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Land Rover Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 13:12

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yenilenen fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çeken Land Rover, yıllardır güven ve konforu bir arada sunan yüksek standarda sahip SUV modelleriyle dünyanın en prestijli otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Nisan 2025 Land Rover güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Range Rover, Nisan ayında 25.286.086 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıda Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalara ve opsiyonel özelliklere göre değiştirebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Nisan 2025

Range Rover Fiyat Listesi Nisan 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 25.286.086 TL 

  • SV - 29.613.004 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 25.972.367 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.933.003 TL 

  • SV - 34.360.610 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 26.206.707 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 25.470.210 TL 

  • SV - 33.052.778 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 26.256.922 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 28.903.839 TL 

  • SV - 37.925.923 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Nisan 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Nisan 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 17.469.178 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 18.440.015 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 18.992.387 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Nisan 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Nisan 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 8.212.301 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 9.101.537 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Nisan 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Nisan 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.509.034 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.932.729 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.610.640 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.940.181 TL

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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Nisan 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Nisan 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 11.911.976 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 12.933.029 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Nisan 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Nisan 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.874.273 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.335.629 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Nisan 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Nisan 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 11.213.473 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 11.749.630 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 13.815.796 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 12.704.251 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 4.388.040 TL

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 15.611.198 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 18.306.106 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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