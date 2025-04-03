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Volkswagen Fiyat Listesi Nisan 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen Fiyat Listesi Nisan 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 22:00

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır değişmeyen kalite anlayışı ile lüks ve konforu bir araya getiren markanın güncellenen fiyatları kadar, geçtiğimiz ay satışa sunulan D segment SUV modeli Tayron da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen Fiyat Listesi

Volkswagen Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Volkswagen, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden Polo, Nisan ayında 1.508.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Yeni Tayron 3.180.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatların kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise unutmayın.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.508.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.651.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.774.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 2.032.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.0 TSI 116 PS Life Manuel 1.711.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.912.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.027.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.104.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.628.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.852.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.086.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.176.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.222.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.377.000 TL

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.698.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 2.017.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2.276.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.419.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.582.000 TL

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Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Yeni Golf 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.916.000 TL

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Yeni Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R 4.923.000 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.988.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.230.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.486.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.427.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.950.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 3.147.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.344.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.597.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 3.180.000 TL 

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance 3.250.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3.393.000 TL 

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line 3.463.000 TL

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Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 1.923.000 TL

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.568.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.899.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 3.231.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 3.319.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 5.018.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 5.047.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 5.139.000 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Nisan 2025

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 3.210.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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