Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır değişmeyen kalite anlayışı ile lüks ve konforu bir araya getiren markanın güncellenen fiyatları kadar, geçtiğimiz ay satışa sunulan D segment SUV modeli Tayron da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları