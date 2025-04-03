Alman otomobil üreticisi BMW, Nisan ayını yenilenen fiyatlarıyla karşıladı. Otomobilde lüks ve konfor denilince akla ilk gelen markalar arasında yer alan BMW, bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Markanın popüler modellerinden BMW 1 serisi ise Nisan ayında 2.803.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte BMW'nin Nisan kampanyaları ve güncel fiyat listesi