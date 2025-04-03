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Audi Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 21:08

Alman otomobil üreticisi Audi, merakla beklenen Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konfor arayanların tercihi Audi, bu ay fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın sevilen modellerinden A3 geçtiğimiz ay 2.308.740 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Nisan ayında ise 2.396.004 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Nisan kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Audi, 3 Nisan'dan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler A3 serisi, 2.396.004 TL'den, A5 serisi ise 4.857.303 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Şubat ayında fiyatlarında değişiklik yapmayan Audi bu ay güncel fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının radarına girdi. 

Audi tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.396.004 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.857.596 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.517.612 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 4.857.303 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 5.038.503 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.811.993 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.738.883 TL

  • A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.436.923 TL

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Nisan 2025

  • A6 Avant e-tron 5.275.872 TL 

  • A6 Sportback e-tron 5.157.408 TL

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Audi A7 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 8.084.913 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 21.112.860 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 17.672.567 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.540.703 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.296.271 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.584.976 TL

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Audi Q4 45 e-tron 3.882.969 TL

  • Audi Q4 Sportback 45 e-tron 4.004.313 TL

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Audi Q5 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q5 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 6.326.013 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Q6 e-tron 55 quattro 6.091.032 TL 

  • Q6 Sportback e-tron 6.230.040 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 7.714.353 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Nisan 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 8.961.003 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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