Alman otomobil üreticisi Audi, 3 Nisan'dan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler A3 serisi, 2.396.004 TL'den, A5 serisi ise 4.857.303 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Şubat ayında fiyatlarında değişiklik yapmayan Audi bu ay güncel fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının radarına girdi.

Audi tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere göre değişiklik gösterebilir.