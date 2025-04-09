İtalyan otomotiv üreticisi Alfa Romeo, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulan marka, sportif ruhu ve lüks anlayışıyla pazardaki yerini koruyor. Alfa Romeo'nun zarif italyan tasarımı kadar motor gücü ve kalitesi de otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Nisan ayına özel güncel fiyatları