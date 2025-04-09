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Alfa Romeo Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

Alfa Romeo Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 13:29

İtalyan otomotiv üreticisi Alfa Romeo, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulan marka, sportif ruhu ve lüks anlayışıyla pazardaki yerini koruyor. Alfa Romeo'nun zarif italyan tasarımı kadar motor gücü ve kalitesi de otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Nisan ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
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Alfa Romeo Fiyat Listesi

Alfa Romeo Fiyat Listesi

1960'lı yıllarda Avrupa'nın popüler otomotiv markaları arasına giren Alfa Romeo, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1986 yılında Fiat'a katılan otomotiv üreticisi, Nisan ayında modelini TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 

Aşağıdaki fiyatlar markanın 'tavsiye edilen Nisan ayı nakit özel' fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik - 1.879.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • Junior Elettrica 4x2 Elettrica Elektrik - 1.589.000 TL (Model Yılı: 2024)

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik - 1.739.000 TL (Model Yılı: 2024)

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 1.999.000TL (Model Yılı: 2025)

  • Junior Ibrida 4x2 Ibrida Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 1.689.000 TL (Model Yılı: 2025)

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Tonale 'Tavsiye Edilen Nisan Ayı Nakit Özel Fiyat' listesi (Model Yılı: 2024) 

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 2.339.000 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel - 2.669.000 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.769.000 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.989.000 TL 

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel - 2.889.000 TL

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Tributo 1.3 280hp Plug-in Hybrid eAWD 4x4 e-AWD Veloce TCT (Otomatik) Benzin+Elektrik - 2.598.510 TL (Model Yılı: 2023)

(Tavsiye Edilen Nisan Ayı Nakit Özel Fiyat)

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Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Veloce Otomatik Benzin - 4.327.500 TL

  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin - 4.737.500 TL

(Model Yılı: 2023)

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Nisan 2025

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin 4.202.655 TL (Model Yılı: 2023)

(Tavsiye Edilen Nisan Ayı Nakit Özel Fiyat)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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