Tesla Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla'nın Nisan ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan tek model olan Model Y, bu ay yeni modelleriyle de dikkat çekti. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Tesla'nın rakipleri artarken tercih edilirliği de artıyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?

İşte, Tesla'nın Nisan ayı fiyat listesi