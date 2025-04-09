onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Tesla Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 12:56

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla'nın Nisan ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan tek model olan Model Y, bu ay yeni modelleriyle de dikkat çekti. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Tesla'nın rakipleri artarken tercih edilirliği de artıyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Nisan ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle dünyanın ilgisini çekerken Türkiye'de Model Y ile otomobil pazarında yer alıyor. 

Tesla'nın Nisan ayı fiyatları ise belli oldu. Aşağıda marka tarafından tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişebilir.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Nisan 2025

Tesla Model Y Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.346.560 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.579.494 TL - Yolda Yakında Geliyor

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Nisan 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Nisan 2025

Türkiye'de yeni satışa sunulan Yeni Model Y Long Range, 45 gün içerisinde teslim seçeneği ile Tesla'nın internet sitesinde yerini aldı. Türkiye'de daha uygun fiyatlı olacak olacak yeni versiyonun ise önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. 

  • Yeni Model Y Long Range Dört Çeker 3.465.581 TL - Yolda Yakında Geliyor

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2019 yılının Mart ayında piyasaya sürülen Model Y, kısa zamanda beğeni topladı. Pazardaki yerini hızla alan Model Y, 2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülünün sahibi oldu. İşte Model Y'nin özellikleri: 

  • 533 km menzile sahip olan Model Y, 81 kWh'lik bataryaya

  • 396 HP (291 kW) motor gücüne 

  • 510 Nm tork değerine sahip.  

  • En yüksek hızı 217 olan Model Y, donanımında kullanıcı deneyimi kadar güvenliğe de önem veriyor. 

Otomobilin donanımında; kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın