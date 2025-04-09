Tesla Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Amerikalı otomobil üreticisi Tesla'nın Nisan ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan tek model olan Model Y, bu ay yeni modelleriyle de dikkat çekti. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Tesla'nın rakipleri artarken tercih edilirliği de artıyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?
İşte, Tesla'nın Nisan ayı fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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Tesla Model Y Fiyat Listesi Nisan 2025
Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Nisan 2025
Tesla Model Y'nin Özellikleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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