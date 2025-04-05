BYD Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
BYD Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomobil devi BYD, Nisan ayına özel yenilenen fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de ilk kez Aralık 2023'te satışa sunulan BYD, son yılların satış rekoru kıran otomobilleri arasında yer alıyor. Otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle hızlı bir giriş yapan markanın yeni modellerinin avantajlı fiyatları ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Nisan ayı kampanyaları ve fiyat listesi
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BYD Fiyat Listesi
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BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Nisan 2025
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Nisan 2025
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Nisan 2025
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Nisan 2025
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BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Nisan 2025
BYD HAN Fiyat Listesi Nisan 2025
BYD TANG Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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