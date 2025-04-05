BYD Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi BYD, Nisan ayına özel yenilenen fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de ilk kez Aralık 2023'te satışa sunulan BYD, son yılların satış rekoru kıran otomobilleri arasında yer alıyor. Otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle hızlı bir giriş yapan markanın yeni modellerinin avantajlı fiyatları ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Nisan ayı kampanyaları ve fiyat listesi