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SsangYong Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 21:17

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Nisan ayında yenilenen fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Kalite ve üstün performans anlayışıyla 1954'ten beri otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan SsangYong, SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, Nisan ayında Korando otomobillerini 1.950.000 TL'den başlayan fiyatlarla, 1.5 Otomatik / Benzinli Actyon otomobillerini ise 2.850.000 TL'den satışa sunuyor. 

Aşağıda, SsangYong tarafından tavsiye edilen 2024 ve 2025 model otomobil fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Nisan 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli - 2.850.000 TL 

  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli (Model Yılı: 2024) - 2.750.000 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Nisan 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Torres EVX 4x2 - 1.910.000 TL 

  • Torres EVX 4x2 (Model Yılı: 2024) - 1.880.000 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Nisan 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Platinum D2.2 4x2 Otomatik - 1.410.000 TL 

  • Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik - 1.560.000 TL I Model Yılı: 2025 - 1.660.000 TL

  • Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik - 1.624.412 TL I Model Yılı: 2025 - 1.724.412 TL

(Model Yılı: 2024)

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Nisan 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 4x2 1.5 GDI Turbo - 2.190.000 TL 

  • 4x4 1.5 GDI Turbo - 2.410.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Nisan 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Titanium 4x2 AT Benzinli - 1.950.000 TL

  • Titanium 4x2 AT Benzinli (Model Yılı: 2024) - 1.900.000 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Nisan 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli - (Model Yılı 2025) 1.650.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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