Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Nisan ayında yenilenen fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Kalite ve üstün performans anlayışıyla 1954'ten beri otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan SsangYong, SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?

İşte, SsangYong'un Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları