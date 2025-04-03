Japon otomobil üreticisi Toyota, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota son dönemlerde SUV hibrit modelleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Motor gücü ve güvenilirliğiyle tercih edilen markanın popüler modeli Corolla Cross Hybrid, Nisan ayına özel kampanyalarla 1.925.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Nisan kampanyaları ve güncel fiyat listesi