Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Nisan ayına özel kampanyalarını ve yenilenen fiyatlarını duyurdu. Dacia, bu ay da fiyat listelerinde 2024 ve 2025 model otomobillerine yer verdi. Markanın tercih edilen modellerinden Sandero Stepway'in yeni modelleri Nisan ayında 1.230.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi