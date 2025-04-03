onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Dacia Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Dacia Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 21:28

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Nisan ayına özel kampanyalarını ve yenilenen fiyatlarını duyurdu. Dacia, bu ay da fiyat listelerinde 2024 ve 2025 model otomobillerine yer verdi. Markanın tercih edilen modellerinden Sandero Stepway'in yeni modelleri Nisan ayında 1.230.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Dacia, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1999 yılından beri Renault bünyesinde faaliyet gösteren otomobil üreticisinin 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Nisan 2025

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.112.000 TL (Model yılı: 2024)

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.162.000 TL (Model yılı: 2024)

Dacia Sandero Stepway 2025 Model Fiyat Listesi

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.230.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.280.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Nisan 2025

Dacia Jogger Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.318.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.323.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.348.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.613.000 TL

Dacia Jogger  2025 Model Fiyat Listesi

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.452.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.457.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.482.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.773.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın