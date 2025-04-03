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Citroen Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 21:20

Fransız otomobil devi Citroen, Nisan kampanyalarını ve yenilenen fiyatlarını duyurdu. 2021 yılında Stellantis çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan marka, bu ay da nakit alımlarda geçerli kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Nisan 2025

Citroen Fiyat Listesi: Nisan 2025

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Nisan ayında fiyatlarını yeniledi. Markanın sevilen modellerinden C4, bu ay 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Modelin nakit alımlara özel kampanyalı fiyatları ise 1.520.000 TL'den başlıyor. 

Citroen tarafından belirlenen güncel fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar ise kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C4 Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen C4 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.590.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.520.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.710.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.650.000 TL

  • 1.2 MHEV 136 HP - ë-DCS6 Max 1.775.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.715.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • 115 KW Max 1.625.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.565.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen C4 X Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.610.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.690.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.660.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Nisan 2025
  • 115 KW Max 1.615.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.585.000 TL
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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.945.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.880.000 TL

  • 1.2 PureTech 136 HP - e-DCS6 Max 1.990.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 429.000 TL 

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.273.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.399.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.499.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Nisan 2025

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.020.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.090.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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