Fransız otomobil devi Citroen, Nisan kampanyalarını ve yenilenen fiyatlarını duyurdu. 2021 yılında Stellantis çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan marka, bu ay da nakit alımlarda geçerli kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi