İtalyan otomobil üreticisi FIAT, Nisan ayı fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girdi. FIAT'ın Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Cross Street bu ay 1.154.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın 1.054.900 TL'lik kampanyalı fiyatları ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları