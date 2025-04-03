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Fiat Fiyat Listesi Nisan 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat Fiyat Listesi Nisan 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 21:35

İtalyan otomobil üreticisi FIAT, Nisan ayı fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girdi. FIAT'ın Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Cross Street bu ay 1.154.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın 1.054.900 TL'lik kampanyalı fiyatları ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Fiat Egea Sedan, Egea  Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Nisan 2025 Fiat Fiyat Listesi

Nisan 2025 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Nisan ayı duyurdu. Markanın 3 Nisan'da açıklanan kampanyalı fiyatları ise otomobil tutkunlarının radarına girdi. 

FIAT tarafından tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatları aşağıda. Fiyatlar ise opsiyonlara ve ödeme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat Egea Sedan Easy

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Easy Manuel Benzinli 1.154.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.054.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.412.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.319.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.555.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.214.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.124.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.472.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.379.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.615.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Lounge Manuel Benzinli 1.274.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.184.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.532.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.439.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.675.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Limited Otomatik Dizel 1.735.900 TL 

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Limited Manuel Benzinli 1.334.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.244.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Limited Manuel Dizel 1.592.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.499.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.249.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.169.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.634.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.509.900 TL 

Fiat Egea Cross Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.314.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.234.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.694.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.559.900 TL 

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.374.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.294.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.754.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.619.900 TL 

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.434.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.354.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.814.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.679.900 TL 

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 600e Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat 600e Fiyat Listesi Nisan 2025
  • 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.549.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.539.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Nisan 2025
  • 1.2 136 hp MHEV Urban Otomatik Elektrikli- Benzinli 1.649.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.639.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

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Fiat Topolino Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat Topolino Fiyat Listesi Nisan 2025

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 500.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı:  475.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 535.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 510.900 TL

  • Topolino Dolcevita 495.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 416.900 TL

(MODEL YILI: 2024)

Fiat 500e Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat 500e Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat 500e HB Fiyat Listesi

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.489.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.349.900 TL 

Fiat 500e 3+1 Fiyat Listesi

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.519.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.369.900 TL 

Fiat 500e Cabrio Fiyat Listesi

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.554.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.389.900 TL 

(MODEL YILI: 2023)

Fiat 500x Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat 500x Fiyat Listesi Nisan 2025

Fiat 500x Cross Plus Fiyat Listesi

  • 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130HP Cross Plus Otomatik Benzin 1.536.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.526.900 TL 

Fiat 500x Soft Top Fiyat Listesi 

  • 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130HP Soft Top Otomatik Benzin 1.587.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.577.900 TL 

(MODEL YILI: 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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