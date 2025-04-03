Fiat Fiyat Listesi Nisan 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Nisan 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomobil üreticisi FIAT, Nisan ayı fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girdi. FIAT'ın Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Cross Street bu ay 1.154.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın 1.054.900 TL'lik kampanyalı fiyatları ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Fiat'ın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları
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Nisan 2025 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Nisan 2025
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Nisan 2025
Fiat 600e Fiyat Listesi Nisan 2025
Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Nisan 2025
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Fiat Topolino Fiyat Listesi Nisan 2025
Fiat 500e Fiyat Listesi Nisan 2025
Fiat 500x Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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