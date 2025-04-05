Cupra Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılan Cupra, Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Sportif ve şık tasarımları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çeken Cupra, Nisan ayı kampanyalarını ve fiyatlarını da duyurdu. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi