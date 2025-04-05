Jaecoo Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Önümüzdeki aylarda üç yeni modeliyle daha Türkiye pazarına girmesi beklenen Jaecoo, şimdilik J7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile alıcının beğenisine sunuluyor. 145 beygir gücüne ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip olan J7, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılıyor.

J7'nin sürüş konforunu artıran her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ARDIS, segmentindeki otomobiller arasında rekabeti artıyor! Otomobilin iç donanımında; her iki modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranının boyutları ise 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. Öte yandan 4x2 ve 4x4 modellerin yakıt tüketimi de değişiklik gösteriyor. J7'nin 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre iken, 4x4 modelinde ise tüketim 8 litreye ulaşıyor.

Markanın donanımında yer alan; akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler; üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi de J7'nin rakipleri arasında tercih edilmesine neden olan günümüz teknolojisinin ürünleri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.