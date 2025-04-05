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Jaecoo Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.04.2025 - 00:05

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Nisan ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarına giren Jaecoo, kısa sürede otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Markanın Türkiye'de satışa sunulan tek modeli ise J7. Peki, Jaecoo 7 Nisan ayında ne kadar oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri ne? 

İşte, Jaecoo 7'nin Nisan ayı kampanyaları ve güncellenen fiyatları

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Nisan ayında da rekabetçi fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki, J7 Nisan ayında ne kadara satılıyor? 

Hadi, J7'yi bir kez de birlikte inceleyelim 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Nisan 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.075.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.255.000 TL

(Model Yılı: 2024) 

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.225.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.405.000 TL

Jaecoo'nun 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan fiyatları Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlerlendi. Fiyatlar, otomobilin standart donanımına ek opsiyon talepler ve dönemlik kampanyalar çerçevesinde değişiklik gösterebilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Önümüzdeki aylarda üç yeni modeliyle daha Türkiye pazarına girmesi beklenen Jaecoo, şimdilik J7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile alıcının beğenisine sunuluyor. 145 beygir gücüne ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip olan J7, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılıyor. 

J7'nin sürüş konforunu artıran her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ARDIS, segmentindeki otomobiller arasında rekabeti artıyor! Otomobilin iç donanımında; her iki modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranının boyutları ise 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. Öte yandan 4x2 ve 4x4 modellerin yakıt tüketimi de değişiklik gösteriyor. J7'nin 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre iken, 4x4 modelinde ise tüketim 8 litreye ulaşıyor. 

Markanın donanımında yer alan; akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler; üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi de J7'nin rakipleri arasında tercih edilmesine neden olan günümüz teknolojisinin ürünleri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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