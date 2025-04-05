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DS Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

DS Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.04.2025 - 00:00

Fransız otomotiv üreticisi DS, güncellenen fiyatlarını ve Nisan ayına özel kampanyalarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan DS, 2018 yılından bu yana ise PSA çatısı altında faaliyet gösteriyor. Peugeot tarafından denetlenen markanın avantajlı fiyatları bu ay da otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki, yenilenen fiyatları ile DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Nisan ayında geçerli güncel fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

DS'nin Nisan ayı boyunca geçerli olan tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarını aşağıda yer alıyor. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Nisan 2025

DS 4 Fiyat Listesi Nisan 2025

BENZİN

  • DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik - 2.118.986 TL (Model Yılı: 2024)

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - 2.245.500 TL (Model Yılı: 2025)

DS 7 Fiyat Listesi Nisan 2025

DS 7 Fiyat Listesi Nisan 2025

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik - 3.044.700 TL  (Model Yılı: 2024) 

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 Otomatik - 3.044.700 TL (Model Yılı: 2024) 

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - 3.213.050 TL (Model Yılı: 2025) 

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 - 4.049.443 TL

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 - 4.256.900 TL (Model Yılı: 2025) 

  • DS 7 PERFORMANCE PLUG-IN HYBRID AWD 360 - 4.634.643 TL (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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