DS Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv üreticisi DS, güncellenen fiyatlarını ve Nisan ayına özel kampanyalarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan DS, 2018 yılından bu yana ise PSA çatısı altında faaliyet gösteriyor. Peugeot tarafından denetlenen markanın avantajlı fiyatları bu ay da otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki, yenilenen fiyatları ile DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Nisan ayında geçerli güncel fiyatları