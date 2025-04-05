Lexus Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Lexus Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
1989 yılından beri satışa sunulan Japon otomobil ürecisi Lexus, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Toyota tarafından üretilen ve yıllardır Amerika'da en çok satanlar listesine giren marka, lüks segmente hitap eden modelleriyle Türkiye pazarında da tercih ediliyor. Ödüllü SUV modelleriyle sınıfının önde gelenleri arasında yer alıyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar?
İşte, Lexus'un Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları
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Lexus Fiyat Listesi
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Lexus LBX Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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