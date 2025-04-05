Lexus Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

1989 yılından beri satışa sunulan Japon otomobil ürecisi Lexus, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Toyota tarafından üretilen ve yıllardır Amerika'da en çok satanlar listesine giren marka, lüks segmente hitap eden modelleriyle Türkiye pazarında da tercih ediliyor. Ödüllü SUV modelleriyle sınıfının önde gelenleri arasında yer alıyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar?

İşte, Lexus'un Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

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