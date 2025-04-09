Hayrettin, Öğrenci Evi Videolarını Neden Bıraktığını Açıkladı: “Eskisi Gibi Değil, Ayıp Olur”

YouTuber ve oyuncu Hayrettin, bir döneme damga vuran “Öğrenci Evi Baskını” videolarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. 2010’lu yıllarda çektiği bu eğlenceli videolarda üniversite öğrencilerinin evlerine habersiz ziyaretler yapıyor, onların yaşam tarzlarını esprili bir dille izleyiciye aktarıyordu. Ancak son yıllarda bu içeriklere ara vermesi dikkat çekmişti.
İçerik üreticisi Hayrettin, neden öğrenci evlerini artık ziyaret etmediğini açıkladığı bir videoyla gündeme geldi.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Şimdilerde “Kaos Show” adlı talkshow programıyla ekranlarda yer alan Hayrettin’in, artık neden öğrenci evi baskını yapmadığı merak ediliyordu.
Ekonomik koşullara vurgu yapan içerik üreticisi, şu ifadeleri kullandı:
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