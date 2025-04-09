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Tutuklu Gençler İçin Konuşan Yılmaz Özdil’in Gözleri Doldu: “Evlatlarımızı Bırakın” Diyerek Hakimlere Seslendi

Tutuklu Gençler İçin Konuşan Yılmaz Özdil’in Gözleri Doldu: “Evlatlarımızı Bırakın” Diyerek Hakimlere Seslendi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 12:00

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyonun ardından özgürlük talebiyle yapılan protestolarda, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 278 kişi ise tutuklandı. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, canlı yayında bu tutuklamaları değerlendirirken duygu dolu anlar yaşadı. Özdil, “Bir baba olarak yalvarıyorum” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yilmaz-ozdil...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

İstanbul’da başlayan protestolar, İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından büyük bir hareketliliğe sahne oldu.

İstanbul’da başlayan protestolar, İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından büyük bir hareketliliğe sahne oldu.

Eylemler, İstanbul ve yurt genelinde milyonlarca vatandaşın katılımıyla devam etti. İstanbul’da gençlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu 829 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, 278 kişi hâlâ cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor.

Özdil, tutuklu öğrencilerle ilgili duygusal bir çağrıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

Özdil, tutuklu öğrencilerle ilgili duygusal bir çağrıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Bir baba olarak, bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak ve o günleri hâlâ yaşayan bir 'eşek herif' olarak yalvarıyorum. Delikanlıdır, hata yapar. Adı üstünde: delikanlı. Gençlik hatasıdır, olabilir. Gençlik hatası olmayan adam olur mu? Bir 'eşek herif' olarak, Türkiye'nin hakimlerinden, savcılarından rica ediyorum: Evlatlarımızı bırakın. İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Çünkü çok haksızlık var. Gerçekten çok adaletsizlik var.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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