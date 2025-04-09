Tutuklu Gençler İçin Konuşan Yılmaz Özdil’in Gözleri Doldu: “Evlatlarımızı Bırakın” Diyerek Hakimlere Seslendi

“Bir baba olarak, bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak ve o günleri hâlâ yaşayan bir 'eşek herif' olarak yalvarıyorum. Delikanlıdır, hata yapar. Adı üstünde: delikanlı. Gençlik hatasıdır, olabilir. Gençlik hatası olmayan adam olur mu? Bir 'eşek herif' olarak, Türkiye'nin hakimlerinden, savcılarından rica ediyorum: Evlatlarımızı bırakın. İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Çünkü çok haksızlık var. Gerçekten çok adaletsizlik var.”