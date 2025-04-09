Tutuklu Gençler İçin Konuşan Yılmaz Özdil’in Gözleri Doldu: “Evlatlarımızı Bırakın” Diyerek Hakimlere Seslendi

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yilmaz-ozdil...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyonun ardından özgürlük talebiyle yapılan protestolarda, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 278 kişi ise tutuklandı. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, canlı yayında bu tutuklamaları değerlendirirken duygu dolu anlar yaşadı. Özdil, “Bir baba olarak yalvarıyorum” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
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İstanbul’da başlayan protestolar, İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından büyük bir hareketliliğe sahne oldu.
Özdil, tutuklu öğrencilerle ilgili duygusal bir çağrıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:
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