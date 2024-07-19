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Konforunuzu Düşünmenin Zamanı Geldi! Masa Başında Uzun Zaman Geçirenlerin Prime İndiriminden Alacağı Koltuklar

etiket Konforunuzu Düşünmenin Zamanı Geldi! Masa Başında Uzun Zaman Geçirenlerin Prime İndiriminden Alacağı Koltuklar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 15:34

Masa başında geçirdiğiniz uzun saatlerin konforunu artırmak için ideal zaman geldi. Prime Day indirimlerinde sizin için en uygun koltukları bulmanızı sağlayacak önerilerimizle, rahatınızı ve verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

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Bu içerik 19.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair FAB V4, terlemeyi önleyici kumaş yapısıyla, oyun severlere konforlu bir deneyim sunuyor. 

Hawk Oyuncu Koltuğu çok satanlarda da ilk sırada

İndirim fırsatıyla 6.099,00TL'den 5.799,00TL'ye düşüyor.

Linki burada

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xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah

xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah

Boyun ve bel ağrılarını azaltacak ayarlanabilir boyun ve bel minderleri ile xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu indirimli fiyatıyla 5.099,00TL.

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xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu uzun ömürlü kullanım için ideal bir seçenek olacaktır.

İndirim fırsatıyla 6.199,00TL yerine 5.815,00TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Ürün elime ulaştı gerçekten çok güzel günümün 8-9 saatini bilgisayar başında geçiriyorum çok rahat ve çok şık duruyor.

Amazon

Hawk Gaming Chair Future Black Kumaş Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair Future Black Kumaş Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair Future Black Kumaş Oyuncu Koltuğu şık tasarımı ve konforlu yapısıyla kaçırılmaması gereken ürünlerden biri.

İndirimli fiyatıyla 8.499,00TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Kurulumunu iki kişi yapmak iyi oluyor. Tekerlekleri takarken biraz zorlandık ama yaptık. Kumaşı ve sağlamlığı gerçekten çok iyi. Vucut şekline gore bu zamana kadar kullandigim en rahat koltuk.

Amazon

xDrive Akdeniz Kumaş Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive Akdeniz Kumaş Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Prime Day Fırsatıyla 8.399,14TL yerine 7.559,23TL'ye düşüyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Hawk Gaming Chair Future Kumaş Oyuncu Koltuğu, mükemmel malzeme kalitesi ve rahatlığı ile dikkat çeken bir ürün.

Hawk Gaming Chair Future Kumaş Oyuncu Koltuğu, mükemmel malzeme kalitesi ve rahatlığı ile dikkat çeken bir ürün.

Bu oyuncu koltuğu, kullanıcılara hem konforlu bir oturma deneyimi sunuyor hem de şık tasarımıyla oyun alanlarınıza estetik bir dokunuş katıyor. 

İndirimli fiyatıyla 8.499,00TL.

Linki burada

Amazon

xDrive Altay Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive Altay Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive Altay Profesyonel Oyuncu Koltuğu indirimli fiyatıyla şu anda 12.700

,94TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Oldukça eski bir çalışma koltuğundan sonra Altay'da beğenmediğim bir özellik bulamıyorum, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Her noktasında premium hissini görüyorsunuz. Tasarımı, rengi, malzemelerin kalitesi ayarlanabilir sırt desteği, salıncak mekanizması ile yıllarca kullanılabilecek bir koltuk.

Amazon

NPO Profesyonel Oyuncu Koltuğu

NPO Profesyonel Oyuncu Koltuğu

NPO GC3001BW, masaj yastığı özelliğiyle konforu bir adım öteye taşıyan, RGB LED ışıklarıyla oyun deneyiminizi renklendiren, 4D kolçakları ile vücut ergonomisine uyum sağlayan ve ayak desteği ile uzun oyun seanslarınızda bile rahatınızı düşünen profesyonel bir oyuncu koltuğudur.

İndirimli fiyatı TL 8.789,00TL.

Linki burada

Amazon

xDrive Atak Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive Atak Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Prime Day Fırsatlarında indirimli fiyatıyla 9.229,00TL yerine 8.459,00TL'ye düşüyor.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Gerçekten rahat bir koltuk, geriye doğru yatırıp film izlerseniz kısa süre içinde uyuyabilirsiniz :) Boyu kısa olan olan arkadaşlar için boyun destek kısmı denk gelmeyebilir, mıknatıslı olduğu için yukarı aşağı sınırlı hareket ediyor. Bir de kolçak kısımları birazdaha geride olabilirdi, dirsekleriniz boşta kalabiliyor. Terletme olayı biraz mevsimsel bir durum. Koltuk kumaşta olsa yazın her türlü terletiyor. Bu detaylar haricinde ben koltuğu beğendim tavsiye ederim.

Amazon

Rampage KL-R45 MASSIVE Mavi/Siyah Oyuncu Koltuğu

Rampage KL-R45 MASSIVE Mavi/Siyah Oyuncu Koltuğu

Rampage KL-R45 MASSIVE mavi ve siyahın uyumuyla odanıza yakışacak bir koltuk modeli.

-%4 indirim fırsatıyla şu anda 6.498,90TL.

Linki burada

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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