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İndirim Bitmeden Mutlaka Almanız Gereken 10 Ürün

etiket İndirim Bitmeden Mutlaka Almanız Gereken 10 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 15:57

Amazon'un ünlü 'Prime Day' indirimlerini kaçırmamanız için, bitmeden hemen satın almanız gereken 10 ürünü özenle bir araya getirdik. Bu fırsatı kaçırmayın ve seçtiğimiz bu muhteşem ürünlerle alışverişin keyfini çıkarın.

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Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Under Armour markasının UA Charged Edge modeli spor ayakkabı çok satan ürünlerden biri.

Under Armour markasının UA Charged Edge modeli spor ayakkabı çok satan ürünlerden biri.

Bu ayakkabının öne çıkan özellikleri arasında zarif tasarımı ve kullanıcılarına sağladığı üst düzey konfor bulunmaktadır. Bu sayede, spor aktiviteleriniz sırasında bu ayakkabıyı tercih edebilirsiniz.

2.128,97TL'den 1.914,90TL'ye düşüyor.

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Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 lt

Çift cidarlı vakum yalıtımlı, en sevdiğiniz çay, kahve veya diğer sıcak içeceklerinizi 5 saat sıcak, 6 saat soğuk ve 26 saat buzlu tutan Stanley Klasik Trigger indirimli fiyatıyla 772,00TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Chloe Signature Rose Tangerine EDT 75 Ml Kadın Parfümü

Chloe Signature Rose Tangerine EDT 75 Ml Kadın Parfümü

En sevilen parfümlerden biri olan Chloe Signature Rose Tangerine şu anda indirimde.

İndirimli fiyatıyla 3.999,00TL yerine 3.344,78TL.

Linki burada

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FOREO BEAR 2 Advanced Lifting & Toning Microcurrent Facial Device

FOREO BEAR 2 Advanced Lifting & Toning Microcurrent Facial Device

Yüz ve boyundaki 65'ten fazla kasın gözle görülür şekilde sıkılaştırılmasını sağlayan FOREO BEAR 2  şu anda indirimli fiyatıyla 11.899,30TL.

Linki burada

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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CeraVe Yağlı Ve Düzensiz Ciltler İçin Yüz Temizleme Jeli

CeraVe Yağlı Ve Düzensiz Ciltler İçin Yüz Temizleme Jeli

Hassas ciltler için mükemmel olan bu yüz temizleme jeli 493,20TL yerine 399,00TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Cilt nem kazanmış ve tazelenmiş görünecek!

Cilt nem kazanmış ve tazelenmiş görünecek!

L’Oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50+ Yüz Güneş Kremi 50 ml +%5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik indirimli fiyatıyla şu anda 585,99TL.

Linki burada

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Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light + Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light + Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Bu muhteşem ikili şuanda indirimde ve sadece 593,99TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips Avent Essential Göğüs Pompası

Philips Avent Essential Göğüs Pompası

Bebeklerin doğal emme hareketini taklit ederek nazikçe süt akışını tetikleyen  Philips Avent Essential Göğüs Pompası 1.633,99TL yerine 1.599,95TL.

Linki burada

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Rexona Kadın Sprey Deodorant Shower Fresh 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma

Rexona Kadın Sprey Deodorant Shower Fresh 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma

Ter ve ıslaklığa karşı 72 saat koruma sağlayan Rexona Kadın Sprey Deodorant indirimli fiyatıyla şu anda 134,90TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Babyliss Big Hair Dual Sıcak Hava Fırçası

Babyliss Big Hair Dual Sıcak Hava Fırçası

BaByliss AS952E Big Hair Dual Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, seramik gövdesinin dönmesi ve yumuşak fırça kıllarının saçınızı kolaylıkla kavraması sayesinde, salon kalitesinde bir fön etkisi yaratırken aynı zamanda saçınızı düzleştirir. 

İndirimli fiyatı 2.219,00TL .

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