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Büyük Premium İndirimlerinden Seçtik: U.s. Polo Assn. Markasından İndirimli Ürünler

etiket Büyük Premium İndirimlerinden Seçtik: U.s. Polo Assn. Markasından İndirimli Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 11:17

Hepsiburada'nın Büyük Premium İndirimleri kapsamında, U.S Polo'nun en seçkin ürünlerini özenle bir araya getirdik. Bu özel indirimler sayesinde, U.S Polo'nun kalitesini ve şıklığını en uygun fiyatlarla deneyimleyebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve gardırobunuzu U.S Polo'nun zarif tasarımlarıyla yenileyin.

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Bu içerik 17.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Elbise (Örme)

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Elbise (Örme)

Bu şık bisiklet yaka siyah elbise, şu anda indirimde. Normalde 1.299,95 TL olan bu elbise, şimdi sadece 519,98 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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U.s. Polo Assn. Erkek Beyaz Tişört Basic

U.s. Polo Assn. Erkek Beyaz Tişört Basic

U.s. Polo Assn. beyaz basic tişört günlük kombinlerinizde kurtarıcı parçanız olabailir. Şu anda sepette indirimli fiyatı 439,98 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Kadın basic bir tişört arıyorsanız onun içinde bir tavsiyemiz var.

Kadın basic bir tişört arıyorsanız onun içinde bir tavsiyemiz var.

U.S. Polo Assn. Kadın Beyaz Tişört Basic 1.099,95 TL yerine %18'lik indirimle 899,95 TL.

Ürüne buradanulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Kumaş ve kalitesi çok iyi. Çok rahat ve kaliteli bir ürün teşekkürler. Çok güzel yumuşacık bir ürün.

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Erkek Siyah Tişört

U.S. Polo Assn. Erkek Siyah Tişört

U.S. Polo Assn. markasının erkekler için ürettiği siyah tişört, %100 pamuklu kumaşı sayesinde hem cildinizi koruma altına alırken hem de stilinize zarif bir dokunuş ekliyor. 

Sepette indirimli fiyatıyla 799,95 TL'den 319,98 TL'ye düşüyor.

Linki burada

Hepsiburada

U.s. Polo Assn. Kadın Mavi Elbise (Dokuma)

U.s. Polo Assn. Kadın Mavi Elbise (Dokuma)

U.s. Polo Assn. Kadın Dokuma Mavi Elbise şuanda sepette indirimli fiyatıyla 1.039,98 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

Hepsiburada
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U.S. Polo Assn. Erkek Yeşil Tişört Basic

U.S. Polo Assn. Erkek Yeşil Tişört Basic

Basic yeşil tişört pamuklu kumaşıyla sizi konforlu hissettirirken canlı yeşil rengiyle de kombininize enerji katacak!

Sepette indirimli fiyatıyla 999,95 TL'den 399,98 TL'ye düşüyor.

Linki burada

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U.S. Polo Assn. Kadın Kiremit Tişört

U.S. Polo Assn. Kadın Kiremit Tişört

U.S. Polo Assn. Kadın Kiremit Rengi Tişört dolabınızın favorisi olmaya aday!

Şu anda sepette indirimli fiyatıyla sadece 239,98 TL.

Linki burada

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Tişört Basic

U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Tişört Basic

U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert  Basic Tişört ister günlük kombinlerinizle isterseniz de spor kombinleriniz de kullanabileceğiniz şık bir tişört modeli

Sepette indirimli fiyatıyla 699,95 TL'den 559,96 TL'ye düşüyor.

Linki burada

Hepsiburada

U.s. Polo Assn. Erkek Beyaz Gömlek Basic

U.s. Polo Assn. Erkek Beyaz Gömlek Basic

Eğer klasik kombinlerinizi tamamlayacak, hem şık hem de konforlu bir beyaz gömlek arayışındaysanız, U.S. Polo Assn.'ın Erkek Beyaz Gömlek Basic modeli tam da aradığınız şey olabilir. 

Şu anda sepette indirimli fiyatıyla 499,98 TL.

Linki burada

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Tişört

U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Tişört

U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Tişört 849,95 TL yerine şu an 339,98 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Pantolon (Kanvas-Chino)

U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Pantolon (Kanvas-Chino)

U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Pantolon şık ve rahat modeliyle kombinlerinize çok yakışacak bir parça.

Sepette indirimli fiyatıyla 839,98 TL.

Linki burada

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Kadın Haki Tişört kısa tişörtlerden hoşlananlar için mükemmel bir model!

U.S. Polo Assn. Kadın Haki Tişört kısa tişörtlerden hoşlananlar için mükemmel bir model!

Sepette indirimli fiyatıyla 349,95 TL yerine 139,98 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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