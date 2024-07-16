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Prime Day ve Büyük Premium Fırsatları Çakıştı! İndirimli IPL Lazer Epilasyon Aletlerini Sizin İçin Bulduk

etiket Prime Day ve Büyük Premium Fırsatları Çakıştı! İndirimli IPL Lazer Epilasyon Aletlerini Sizin İçin Bulduk

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 15:35

IPL lazer epilasyon aletlerindeki indirim fırsatlarını sizler için bir araya getirdik. Bu özel aletler, istenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yollarından biri. İndirimli fiyatlarıyla şimdi daha ulaşılabilir hale gelen IPL lazer epilasyon aletlerini kaçırmayın.

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Bu içerik 16.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı 4 uygulamadan sonra uygulama yaptığınız bölgelerdeki tüylerin uzamasında önemli bir azalma göreceksiniz.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı 4 uygulamadan sonra uygulama yaptığınız bölgelerdeki tüylerin uzamasında önemli bir azalma göreceksiniz.

Bu epilasyon cihazı 13.899,00TL yerine şu anda 13.499,00TL.

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Braun Silk Expert Mini PL1014, 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL

Braun Silk Expert Mini PL1014, 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL

Evinizin rahatlığında gözle görülür ve kalıcı tüy almayı garantileyen Braun Silk Expert Mini 300.000 atımlı yeni nesil IPL modeliyle şu anda 7.059,00TL'den  6.559,00TL'ye düşüyor.

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Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma

Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma

Hassas bölgelerde dahi konforlu bir seans geçirebileceğiniz Braun Ipl Silk şu anda indirimli fiyatıyla 17.499,00 TL.

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Ürün iyi, paketleme de iyiydi. Sipariş sonrası hemen kargoya verildi.____Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Duyarlı ve akıllı Skin i-expert sistemi ihtiyaçlarınızı öğrenir ve bakımı cildinize göre kişiselleştirir.

Duyarlı ve akıllı Skin i-expert sistemi ihtiyaçlarınızı öğrenir ve bakımı cildinize göre kişiselleştirir.

Braun Ipl Skin I·expert PL7253 sepette indirimli fiyatıyla 25.499,00 TL.

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Longem Ipl Epilasyon Cihazı Tüm Vücut Epilasyon Makinesi

Longem Ipl Epilasyon Cihazı Tüm Vücut Epilasyon Makinesi

Farklı cilt renkleri için 8 vites enerjisine sahip Longem Ipl Epilasyon Cihazı otomatik/manuel modlara sahiptir.

Sepette 1.168,86 TL'den 1.068,86 TL'ye düşüyor.

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Güçlü atım gücü ile anında kıl köklerini yakarak etkisini anında gösterir!

Güçlü atım gücü ile anında kıl köklerini yakarak etkisini anında gösterir!

Hoppo Ipl Lazer Epilasyon Cihazı indirimli fiyatıyla şu anda 3.250,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Foreo Peach™ 2 Go - Cilt Soğutma Sistemli Kalıcı Tüy Azaltma Ipl Cihazı

Foreo Peach™ 2 Go - Cilt Soğutma Sistemli Kalıcı Tüy Azaltma Ipl Cihazı

Rahat pratik ve seyahat dostu botuyla Foreo Peach favoriniz olacak!

Sepette 11.087,12 TL'den 8.315,34 TL'ye düşüyor.

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LaSoft Lazer Epilasyon Aleti Evde Acısız Ipl Lazer Epilatör Yüz Tüm Vücut Ve Genital Bölge Lazer

LaSoft Lazer Epilasyon Aleti Evde Acısız Ipl Lazer Epilatör Yüz Tüm Vücut Ve Genital Bölge Lazer

İstenmeyen tüy problemi için özel olarak üretilen LaSoft ev lazer epilasyon cihazı sepette indirimli fiyatıyla 2.884,20 TL.

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