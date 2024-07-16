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Prime Day ve Büyük Premium Fırsatları Çakıştı! İndirimli Apple Ürünlerini Sizin İçin Bulduk

etiket Prime Day ve Büyük Premium Fırsatları Çakıştı! İndirimli Apple Ürünlerini Sizin İçin Bulduk

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 14:01

Teknoloji tutkunları ve Apple hayranları dikkat! Prime Day ve Premium indirimleri çakıştı ve bu sayede Apple ürünlerinde inanılmaz fırsatlar sizleri bekliyor. iPhone'lardan MacBook'lara, iPad'lerden AirPods'lara kadar aradığınız tüm Apple ürünlerini indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Bu içerik 16.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Apple AirPods Max - Uzay Grisi

1. Apple AirPods Max - Uzay Grisi

Kendinizi müziğin akışına bırakın ve her detayı hissedin. Apple tasarımı dinamik sürücü, olağanüstü ses kalitesi sunarak sanki sanatçının stüdyosundaymış gibi bir deneyim yaşatır. 

AirPods Max'i şu özelliklerle keşfedin:

  • Apple tasarımı dinamik sürücü

  • Aktif Gürültü Engelleme

  • Şeffaf Mod

  • Dinamik kafa izleme ile Uzamsal Ses

  • Bilişimsel ses

  • Ağ örgülü taç ve hafızalı köpük kulaklık yastıkları

  • 20 saate kadar pil ömrü

Şimdi Prime Day Fırsatları'nda 22.532,92 TL yerine 21.999, 00 TL. Buraya tıktık

Hepsiburada'da ise 39.999,00 TL yerine %31'lik indirimle 27.799,00 TL. Burada

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

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2. Apple iPhone 13 (256 GB) - Pembe

2. Apple iPhone 13 (256 GB) - Pembe

iPhone 13, Apple tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen bir akıllı telefondur. 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran, A15 Bionic çip, çift kamera sistemi ve uzun pil ömrü gibi birçok etkileyici özelliğe sahiptir. iPhone 13, beş farklı renkte mevcuttur: Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Mavi, Pembe ve Kırmızı.

iPhone 13 Pembe'nin bazı önemli özellikleri şunlardır:

  • 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran

  • A15 Bionic çip

  • 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş kamera

  • 12 MP ön kamera

  • Dolby Vision HDR ile 4K video kaydı

  • iOS 15

  • 5G bağlantısı

  • Su ve toza dayanıklılık (IP68)

  • MagSafe uyumluluğu

38.999,00 TL yerine şimdi indirimle 37.999,00 TL.

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3. Apple MD819ZM/A Lightning USB Kablosu, 2 m

3. Apple MD819ZM/A Lightning USB Kablosu, 2 m

2 metre uzunluktaki kablo, cihazlarınızı şarj ederken veya veri aktarırken size daha fazla hareket özgürlüğü sunar. Özellikle bir sehpanın veya masanın arkasına yerleştirilmiş prizlere erişmeniz gerektiğinde bu uzunluk hayat kurtarıcı olabiliyor.

849,00 TL yerine 799 TL.

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4. Apple Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard

4. Apple Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard

Apple Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, genişletilmiş yerleşimi, hızlı kaydırma tuşları ve tam boy ok tuşları ile Mac, iPad ve iPhone'larla kullanılabilen şık ve kullanışlı bir klavye.

5.399,00 TL yerine indirimle 4.699 TL.

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5. Apple iPad Air 6.Nesil M2 Wi-Fi 11" 128GB - Mor

5. Apple iPad Air 6.Nesil M2 Wi-Fi 11" 128GB - Mor

Güçlü M2 çipi, canlı 11 inç Liquid Retina ekranı ve şık mor rengi ile iPad Air 6.Nesil, her ihtiyacınızı karşılayacak mükemmel bir tablet. ister çalışın, ister oyun oynayın, ister yaratıcı projeler üzerinde çalışın, iPad Air 6.Nesil size her alanda yardımcı olacak.

24.999,00 TL yerine 23.999,00 TL.

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6. Apple Watch SE 2.Nesil (2023) GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - M/L

6. Apple Watch SE 2.Nesil (2023) GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - M/L

Sağlığınızı takip etmek ve bağlantıda kalmak için Apple Watch SE 2.Nesil'den daha iyisini bulamazsınız. Büyük Retina ekranı, gelişmiş kalp atış hızı sensörü ve düşme algılama gibi birçok özelliğe sahip olan bu akıllı saat, hayatınızı kolaylaştıracak.

Şimdi indirimle 9.504,00 TL yerine 9.180,00 TL.

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7. Apple Watch Ultra 2 Gps + Cellular, 49MM Titanyum Kasa Olive Alpine Loop - Large (MRF03TU/A)

7. Apple Watch Ultra 2 Gps + Cellular, 49MM Titanyum Kasa Olive Alpine Loop - Large (MRF03TU/A)

Apple'ın en yeni ve en gelişmiş akıllı saati olan Apple Watch Ultra 2, dayanıklı titanyum kasası, geniş Retina ekranı ve gelişmiş sağlık takibi özellikleri ile öne çıkıyor. Dağcılar, dalgıçlar ve ekstrem sporcular için ideal olan Apple Watch Ultra 2, her türlü maceraya hazır.

42.499,00 TL yerine 40.599,00 TL.

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8. iPhone 15 Pro Max 1 TB

8. iPhone 15 Pro Max 1 TB

Apple'ın en yeni ve en gelişmiş akıllı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB, şimdiye kadarki en iyi iPhone'dur. Güçlü A17 Bionic çipi, 6.7 inç Super Retina XDR ekranı, 48 megapiksel ana kamerası ve uzun pil ömrü ile iPhone 15 Pro Max 1 TB, her ihtiyacınızı karşılayacak mükemmel bir telefon.

93.999,00 TL yerine 93.499,00 TL.

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9. iPhone 14 512 GB

9. iPhone 14 512 GB

59.999,00 TL yerine şimdi indirimle 56.199,00 TL.

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