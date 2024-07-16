Prime Day ve Büyük Premium Fırsatları Çakıştı! İndirimli Apple Ürünlerini Sizin İçin Bulduk
Prime Day ve Büyük Premium Fırsatları Çakıştı! İndirimli Apple Ürünlerini Sizin İçin Bulduk
Teknoloji tutkunları ve Apple hayranları dikkat! Prime Day ve Premium indirimleri çakıştı ve bu sayede Apple ürünlerinde inanılmaz fırsatlar sizleri bekliyor. iPhone'lardan MacBook'lara, iPad'lerden AirPods'lara kadar aradığınız tüm Apple ürünlerini indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Bu içerik 16.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Apple AirPods Max - Uzay Grisi
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2. Apple iPhone 13 (256 GB) - Pembe
3. Apple MD819ZM/A Lightning USB Kablosu, 2 m
4. Apple Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard
5. Apple iPad Air 6.Nesil M2 Wi-Fi 11" 128GB - Mor
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6. Apple Watch SE 2.Nesil (2023) GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - M/L
7. Apple Watch Ultra 2 Gps + Cellular, 49MM Titanyum Kasa Olive Alpine Loop - Large (MRF03TU/A)
8. iPhone 15 Pro Max 1 TB
9. iPhone 14 512 GB
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