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Büyük Premium Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Klimalar!

etiket Büyük Premium Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Klimalar!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 14:04

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için ideal bir çözüm olan klimalar, enerji tasarrufu ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Bu yazımızda, sizin için büyük premium fırsatlar kapsamında seçtiğimiz indirimli klimaları derledik. Hem konforunuzu artıracak hem de bütçenizi sarsmayacak bu klimalar, evinizin veya iş yerinizin havasını değiştirecek. 

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Bu içerik 17.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Baymak Elegant Prime 12 A++ 12000 BTU R32 Duvar Tipi Inverter Klima

Baymak Elegant Prime 12 A++ 12000 BTU R32 Duvar Tipi Inverter Klima

Enerji tasarrufuna yönelik eco mod özelliğiyle Baymak Elegant Prime 12 A++Duvar Tipi Inverter Klima sepette %10 indirimiyle şu anda 24.999,30 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bosch Climate CL2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Klima

Bosch Climate CL2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Klima

Bosch Climate CL2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Klima sepette indirimli fiyatıyla 27.628,00 TL'den 24.865,20 TL'ye düşüyor.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Ürünüm elime siparişten 2 gün sonra geldi, araya hafta sonu girmişti çünkü, kargolama gayet özenliydi bu bir. Satıcıyı arayıp hemen servis desteği oluşturdum, kısa sürede servis benimle irtibata geçti bu da 2. Olumlu özellik. Kurulum aşaması gayet profesyoneldi, gelen ekip titiz çalıştı, hiç bir aksilik çıkmadı genelde ben çok korkarım aksiliklerden işin uzamasından, 1-1.5 saate işi tertemiz bitirdiler bu da 3. Son olarak elektirik bağlantısını da yaptıktan sonra makine gayet sessiz çalışıyor, salon 20-22 m2 buz gibi oluyor ortam. Hatta koridor bile uzunlamasına serinledi diyebilirim

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Airfel LTXM35N modeli, A++ enerji sınıfı ve 12000 BTU kapasitesi ile dikkat çeken bir R32 Gaz Inverter Klima'dır.

Airfel LTXM35N modeli, A++ enerji sınıfı ve 12000 BTU kapasitesi ile dikkat çeken bir R32 Gaz Inverter Klima'dır.

Bu cihaz, sezonsal inverter özelliği sayesinde, A sınıfı inverter klimalara kıyasla %20 daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bunun yanı sıra, otomatik dikey üfleme özelliği sayesinde ortam sıcaklığını homojen bir şekilde dağıtır. 

Sepette indirimli fiyatı 24.929,10 TL.

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Baymak Elegant Plus UV 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Montaj Dahil)

Baymak Elegant Plus UV 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Montaj Dahil)

Baymak Elegant Plus UV 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima ile üstün hava kalitesini hissedeceksiniz!

Sepette indirimli fiyatıyla 30.998,00 TL yerine 27.898,20 TL.

Linki burada

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Vestel Flora Doğa 122 A++ 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima

Vestel Flora Doğa 122 A++ 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima

Vestel Flora Doğa 122 A++  Duvar Tipi Klima sepette %10 indirimli fiyatıyla 26.099,10 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Vestel yetkili servis montajı bugün yaptı 12 lik Teknik servis ustası muammer abi güler yüzlü profesyonel hizmetinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum..vestel alsam mı pişman olur muyum diye düşünenler için söylüyorum alın dükkana 24 lük taktırdım babamın eski klimasının yerine 12 lik bide ona taktırdım mükemmel 😊👍

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Samsung Split Klima

Samsung Split Klima

Inverter Teknolojisi özelliği sayesinde her gün tasarruf edebileceksiniz. Kompresör sık sık devreye girip çıkmadan istenen sıcaklığı korur, bu sayede elektrik dalgalanmalarının önüne geçer. Samsung Split Klima sayesinde A++ enerji sınıfının keyfini çıkarabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 26.188,20 TL.

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Vestel Flora Doğa 182 A++ Klima

Vestel Flora Doğa 182 A++ Klima

Vestel Flora Doğa 182 A++ 18000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima sepette indirimli fiyatıyla 41.398,00 TL'den 37.258,20 TL'ye düşüyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Ürün son zamanların en son teknolojisine sahip olan klimalardan birisi… benim en çok hoşuma giden tarafı hisset tuşu, örneğin kışın 30° aldım oda biraz sonra beni terk etmeye başladı demekki oda sıcaklığına manuel ayarlamak bazen doğru da olmayabilir, hisset tuşuna bastığım zaman az önce yapmış olduğum 30° oda sıcaklığını kendi kendine 24° indirdi gerçekten odanın uygun sıcaklığı 24°…

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Altus ALK 1840 A++ 18.000 BTU/H Sınıfı R32 Inverter Split Klima

Altus ALK 1840 A++ 18.000 BTU/H Sınıfı R32 Inverter Split Klima

Altus ALK 1840 A++ 18.000 BTU/H Sınıfı R32 Inverter Split Klima sepette indirimli fiyatıyla 31.044,60 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Öncelikle firma ve hepsi jet taşıyıcılarına gönülden teşekkür ediyorum denilen tarihte kusursuzca teslim ettikleri için. Eğer fazla özellikte baska cihazlar düşünmüyorsanız mutlaka şans verin, dünya paralar vermeye gerek yok işlevi👍👍 A++ sınıfı kusursuz,soğutması cok iyi salon için aldım ama koridoruma kadar serinletiyor.

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Samsung Premium AR18TSHZHWK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Samsung Premium AR18TSHZHWK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Sepette indirimli fiyatıyla 43.498,00 TL yerine 39.148,20 TL.

Teknik Özellikler

  • Enerji Verimliği SınıfıA++

  • Sessiz ModEvet

  • Hızlı Soğutma ModuEvet

  • SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik)6.10

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaira DTXR50E A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Kaira DTXR50E A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Kaira DTXR50E A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima hayatı kolaylaştıran teknolojisi telefonla uzaktan kontrol imkanıyla eve girmeden önce istediğiniz sıcaklık ayarına getirebileceksiniz.

Sepette indirimli fiyatı 32.499,00 TL.

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