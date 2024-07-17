Büyük Premium Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Klimalar!
Büyük Premium Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Klimalar!
Sıcak yaz günlerinde serinlemek için ideal bir çözüm olan klimalar, enerji tasarrufu ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Bu yazımızda, sizin için büyük premium fırsatlar kapsamında seçtiğimiz indirimli klimaları derledik. Hem konforunuzu artıracak hem de bütçenizi sarsmayacak bu klimalar, evinizin veya iş yerinizin havasını değiştirecek.
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Baymak Elegant Prime 12 A++ 12000 BTU R32 Duvar Tipi Inverter Klima
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Bosch Climate CL2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Klima
Airfel LTXM35N modeli, A++ enerji sınıfı ve 12000 BTU kapasitesi ile dikkat çeken bir R32 Gaz Inverter Klima'dır.
Baymak Elegant Plus UV 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Montaj Dahil)
Vestel Flora Doğa 122 A++ 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima
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Samsung Split Klima
Vestel Flora Doğa 182 A++ Klima
Altus ALK 1840 A++ 18.000 BTU/H Sınıfı R32 Inverter Split Klima
Samsung Premium AR18TSHZHWK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
Kaira DTXR50E A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
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