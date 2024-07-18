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Starbucks’ın En Güzelleri İndirimde! Büyük Fırsattan Yararlanabileceğiniz Termoslar

etiket Starbucks’ın En Güzelleri İndirimde! Büyük Fırsattan Yararlanabileceğiniz Termoslar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 22:35

Starbucks'ın en popüler ve göz alıcı termosları, şimdi indirimde! Bu büyük fırsatı kaçırmayın ve şık, kullanışlı termoslarla günlük yaşamınıza biraz daha konfor katın. İster sıcak bir kahve, isterse soğuk bir içecek olsun, Starbucks termosları her zaman yanınızda olsun.

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Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Starbucks Starbucks® Plastik Termos - Çiçek Desenli

Starbucks Starbucks® Plastik Termos - Çiçek Desenli

Starbucks'ın Starbucks® Plastik Termosu, üzerindeki çiçek desenleri ile dikkat çekiyor. Bu termos, sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak tutma özelliği sayesinde favori eşyanız olacak. Hem işlevsel hem de estetik bir tasarıma sahip olan bu termos, günlük yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. 

Sepette indirimli fiyatıyla 384,30 TL.

Linki burada

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Starbucks® Klasik Seri Termos - Mat Siyah Renkli 473 ml

Starbucks® Klasik Seri Termos - Mat Siyah Renkli 473 ml

Çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz Starbucks klasik seri siyah mat termos, şık ve kullanışlı bir ürün tercihidir.

Sepette indirim fırsatıyla 999,00 TL yerine 699,30 TL.

Linki burada

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Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor

Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor

Bu göz alıcı termos renkli modeliyle gününüze enerji katacak!

Sepette indirimli fiyatıyla 839,30 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı

Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı

Paslanmaz çelik termos  sağlam yapısıyla uzun süre kullanım imkanı sunuyor. Havalı kırmızı rengiyle favoriniz olacak modellerden biri!

Sepette indirim fırsatıyla 999,00 TL yerine 699,30 TL.

Linki burada

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Starbucks Plastik Termos - Lacivert

Starbucks Plastik Termos - Lacivert

Starbucks Plastik Lacivert - 473 ml Termos sepette indirim fırsatıyla 449,00 TL yerine 314,30 TL.

Linki burada

Hepsiburada
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Starbucks Starbucks® Lacivert Pembe Desenli Plastik Termos

Starbucks Starbucks® Lacivert Pembe Desenli Plastik Termos

Starbucks'ın 473 ml kapasiteli, lacivert ve pembe desenli plastik termos modeli, göz alıcı renkleri ve benzersiz tasarımıyla herkesin ilgisini çekecek. İçeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutma özelliği ile sizi memnun edecek. 

Sepette indirimli fiyatıyla 349,30 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos

Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos

Starbucks'ın paslanmaz çelik termos lacivert 355 ml kapasiteli modeli şık tasarımıyla hemen sepete eklemek isteyeceksiniz.

Sepette indirim fırsatıyla 1.199,00 TL yerine 839,30 TL.

Linki burada

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Starbucks Starbucks® Parlak Paslanmaz Çelik Termos

Starbucks Starbucks® Parlak Paslanmaz Çelik Termos

Starbucks  parlak paslanmaz çelik termos altın rengiyle tarzınıza tarz katacak!

Sepette indirimli fiyatıyla 699,30 TL.

Linki burada

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Starbucks Simli Plastik Termos - Kırmızı - 473 ml

Starbucks Simli Plastik Termos - Kırmızı - 473 ml

Kırmızı rengi ve simli modeliyle Starbucks Simli Plastik Termos içeçeklerinizi rahatça yanınızda taşımak için favori termosunuz olacak!

Sepette indirimli fiyatıyla 468,30 TL.

Linki burada

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Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor

Starbucks Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor

Sepette indirim fırsatıyla 1.199,00 TL yerine 839,30 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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