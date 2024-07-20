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Yalnız Değilsin! Gerim Gerim Gerilenler İçin Çok Satan Boyun Masaj Aletleri

etiket Yalnız Değilsin! Gerim Gerim Gerilenler İçin Çok Satan Boyun Masaj Aletleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 14:02

Yoğun iş temposu, stres ve hareketsiz yaşam, boyun ağrılarının en büyük sebepleri arasında yer alıyor. Bu ağrılarla başa çıkmak içinse, boyun masaj aletleri vazgeçilmez bir yardımcı oluyor. Piyasada çok satan ve kullanıcılarından tam not alan bu aletler, evde ya da iş yerinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Siz de bu aletlerle kendinize evde masaj yapabilir ve günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz.

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Bu içerik 20.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Robeve Ovmalı ve Isıtmalı Boyun Masaj Aleti

Robeve Ovmalı ve Isıtmalı Boyun Masaj Aleti

ROBEVE markasının ürettiği boyun masaj aleti, kas ağrılarınızı azaltmayı ve sizi stresten uzaklaştırmayı amaçlar. Yoğun geçen bir iş gününün sonunda, bu masaj aleti sayesinde kendinizi yeniden enerjik hissetmeniz mümkün. 8 adet yoğurma başlığına sahip olan bu alet, masaj deneyiminizi ikiye katlayacak.

İndirimli fırsatıyla 799,90TL yerine 759,90TL.

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Coverzone Masaj Aleti

Coverzone Masaj Aleti

Coverzone, hızlı bir iyileşme süreci için belirli kas gruplarını hedef alabilen, dört farklı şekle sahip değiştirilebilir masaj uçlarına sahip bir masaj aletidir. Bu uçları, sadece birkaç saniye içinde kolaylıkla takabilir ve çıkarabilirsiniz. Bu özelliği, özellikle spor aktivitelerinin ardından yaşanan kas ağrılarını hafifletmekte ve kasların daha hızlı iyileşmesini desteklemekte büyük bir rol oynar.

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Kullanıcı yorumu;

Benzer ürünler 1000 TL ve üzeri fiyatlara satılıyor Ama eminim ki aynı hizmeti veriyor hiçbir arıza problem yaşamadık gayet kaliteli bir ürün teşekkür ederim

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ROBEVE Çift Motorlu Boyun Masaj Aleti

ROBEVE Çift Motorlu Boyun Masaj Aleti

ROBEVE Masaj Cihazı, rahatlama ve gevşeme deneyiminizi tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. İnsan dokunuşunun benzersiz hissini taklit edebilen Human Touch teknolojisi ile donatılmış bu cihaz, yoğurma hareketlerini kullanarak vücudunuzu nazikçe kavrar ve size otantik bir masaj deneyimi sunar.

İndirimli fiyatı 549,90TL.

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Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti

Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti

Bonnu Servikal Omurga Masaj Cihazı, çok fonksiyonlu bir tasarıma sahip olup, kaslarınızı gevşetme, servikal omurga bölgenizi rahatlatma ve yorgunluğunuzu giderme gibi birçok işlevi sunuyor. Bu cihazın en önemli özelliği, servikal spondiloz, yani boyun fıtığına karşı etkili bir çözüm sunmasıdır.

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RENPHO Shiatsu Boyun ve Omuz Sırt Masajı

RENPHO Shiatsu Boyun ve Omuz Sırt Masajı

Bu masaj aleti, boyun ve omuz bölgenizdeki kasları hedef alır, bu bölgelerdeki gerginliği azaltır ve genel rahatlamanızı sağlar. Ayrıca, kan dolaşımınızı artırarak genel sağlığınıza da katkıda bulunur. 

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Kullanıcı yorumu;

Eşim için aldım ama bu kadar iyi beklememiyordum Açıkçası Yine Teşekkürlerin En büyüğü Amazona:)

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Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti

Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti

Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti cildinize sıkıca oturur, boyundaki baskıyı, yorgunluğu ve ağrıları gidermenize yardımcı olur ve kan dolaşımını destekler.

İndirimli fiyatıyla 393,90TL.

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Ovmalı Masaj Aleti

Ovmalı Masaj Aleti

Günümüzün hızlı ve stresli yaşam koşullarını bir kenara bırakın ve kendinizi 6 gelişmiş masaj başlığı ile donatılmış ovmalı masaj aletinin sunduğu benzersiz bir rahatlama deneyimine teslim edin. 

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RENPHO Isı ile Sırt Boyun Masajı

RENPHO Isı ile Sırt Boyun Masajı

RENPHO'nun ısıyla sırt ve boyun masajı, kullanıcılarına gerçek bir masaj deneyimi sunar. Isı özelliği, kasları derinlemesine gevşeterek ağrıyı hafifletir ve stresi azaltır. Bu nedenle, yoğun iş temposuna sahip profesyoneller, masa başında uzun saatler geçirenler ve bilgisayar ekranına uzun süre bakmak zorunda olanlar için mükemmel bir çözüm sunar.

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Beurer Mg 151 Omuz, Ense Ve Sırt Masajı Cihazı

Beurer Mg 151 Omuz, Ense Ve Sırt Masajı Cihazı

Shiatsu masajı, Japon kökenli bir masaj tekniği olup, parmak basıncı anlamına gelir. Bu teknik, vücuttaki enerji akışını dengelemek ve stresi azaltmak için kullanılır. Bu masaj cihazı, Shiatsu masajının bu rahatlatıcı etkisini ev konforunda yaşamanızı sağlar.

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Kullanıcı yorumu;

Oldukça güzel ve kaliteli bir urun. Daha önce farklı cihazları da denedim, aralarında dağlar kadar fark var. Yaptığım en iyi yatirimlardan biri olabilir.

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EMS Isıtmalı Boyun Akupunktur Noktaları Lenflilik Masaj Aleti

EMS Isıtmalı Boyun Akupunktur Noktaları Lenflilik Masaj Aleti

Bu masaj aleti, boyun ve omuz bölgesindeki akupunktur noktalarını hedef alır. Akupunktur, binlerce yıllık bir geçmişi olan ve vücuttaki belirli noktalara uyarılar göndererek ağrıyı ve stresi azaltmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir.  Kısacası rahatlamak için muhteşem bir ürün!

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Nekteck Shiatsu derin yoğurma masaj yastığı

Nekteck Shiatsu derin yoğurma masaj yastığı

Nekteck Shiatsu, derin yoğurma özelliğine sahip bir masaj yastığıdır. Bu ürün, özellikle yoğun bir günün ardından rahatlama ve gevşeme sağlar. Şu anda indirimli bir fiyatla satışa sunulmuş olması, onu kaçırılmaması gereken bir fırsat haline getiriyor.

İndirimli fiyatı 2.249,99TL.

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Bob and Brad EZBack Sırt Boyun Masaj Aleti

Bob and Brad EZBack Sırt Boyun Masaj Aleti

Bu masaj aleti, sırt ve boyun bölgesindeki ağrıları hedef alır ve ısıtma özelliği sayesinde bu ağrıları hafifletir. 

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