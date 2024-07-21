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İndirimin Son Günü! Büyük Premium Günleri Bitmeden Alabileceğin Ürün Tavsiyeleri

etiket İndirimin Son Günü! Büyük Premium Günleri Bitmeden Alabileceğin Ürün Tavsiyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 12:43

Büyük Premium Günleri'nin sonuna geldik ve indirimler hala devam ediyor. Fırsatları kaçırmamak adına, sizin için özenle seçtiğimiz ürün tavsiyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük indirim döneminin son gününde, ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve beklentilerinizi aşacak ürünleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.👇🤗

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Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

Arzum AR5036 Superstar'la saçlarınızı tararken kolayca düzleştirebilir ve doğal hacmini koruyabilirsiniz.

İndirim fırsatıyla şu anda 665,99 TL.

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Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı 0,47 Lt

Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı 0,47 Lt

Stanley Trigger-Action Seyahat Termosu, düğmesine tek elle basit bir dokunuşla kolay içim sağlar. Dökülme yok. Sıçrama yok. Sızıntı Yok.

Linki burada

İndirimli fiyatıyla 1.104,88 TL.

Kullanıcı yorumu;

Muhteşem. Renk muhteşem, marka ve kullanım tarzı muhteşem. Basarak iç, çek elini. Gerçekten çok kullanışlı ve göz alıcı. Başka ne denir bilemedim. Kızıma aldım. Bayıldık. Satıcı güzel ambalajlamış. 1 günde de geldi. Teşekkür ederiz

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English Home Fresh Blossom Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 160 x 220 cm Yeşil

English Home Fresh Blossom Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 160 x 220 cm Yeşil

English Home Fresh Blossom Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü, zarif tasarımı ve kullanım çeşitliliği ile göz dolduruyor. Bu örtü, herhangi bir yatak odasına veya oturma odasına sofistike bir dokunuş eklerken, aynı zamanda sıcaklık ve rahatlık sağlar.

Linki burada

Sepette indirim fırsatıyla  784,99 TL yerine 392,50 TL.

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English Home Romantic Stripe Floşlu Banyo Havlusu Takımı

English Home Romantic Stripe Floşlu Banyo Havlusu Takımı

Banyonuza çok yakışacak bu şık tasarımlı havlu sepette indirimli fiyatıyla 599,99 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Göründüğünden daha kaliteli duruyor. Bu fiyata en iyisi olabilir.

Hızlı kargo, sağlam paket. Göründüğü gibi güzel duruyor.

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Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Sette yer alan kaplar, farklı boyutlardadır. Bu sayede, çeşitli türde ve miktarlarda yiyecekleri saklamak için idealdirler. Ayrıca, kapların şeffaf oluşu, içerisinde ne olduğunu kolayca görebilmenizi sağlar. 

Sepette indirimli fiyatı 173,60 TL.

Linki burada

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Karaca Gris Bio Granit Tava ve Sahan Seti

Karaca Gris Bio Granit Tava ve Sahan Seti

Leke tutmayan dış yüzeyi ve maksimum yanmaz yapışmazlık sağlayan iç kaplaması mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak!

998,75 TL yerine 799,00 TL.

Linki burada

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Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, yüksek emiş gücü ile toz ve kirleri etkili bir şekilde çeker ve evinizi derinlemesine temizler.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, yüksek emiş gücü ile toz ve kirleri etkili bir şekilde çeker ve evinizi derinlemesine temizler.

Bu üstün özellikli elektrikli süpürge, Dyson'ın yenilikçi teknolojisi sayesinde, toz torbası ve filtre bakımı gibi ekstra uğraşları ortadan kaldırır. Bu, kullanıcıların temizlik sürecini daha verimli ve pratik hale getirir. 

Linki burada

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Braun Mgk 3321 Erkek Bakım Kiti 6’sı 1 Arada Şekillendirici

Braun Mgk 3321 Erkek Bakım Kiti 6’sı 1 Arada Şekillendirici

Braun Mgk 3321 Erkek Bakım Kiti6’sı 1 arada şarj edilebilir düzeltici ile en üstün hassasiyetle tarzınızda ustalaşın.

909,00 TL yerine 818,10 TL.

Linki burada

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Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici Premium Kutu ve Tasarım KSI-670

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici Premium Kutu ve Tasarım KSI-670

Sepette indirimli fiyatıyla 1.099,00 TL yerine 989,10 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Kiwi markasının kullandığım birkaç kötü ürün tecrübesine inat aldım bu makineyi. Hemen de denedim. Gayet başarılı ve alınması gerekli bir ürün yapmışlar. Bu ürünün önceki versiyonlarını da deneme şansım olmuştu. Keşke şu şöyle olsaydı dediğim her şeyi bu üründe eklenmiş olarak buldum. (Buhar gücü, watt ı, su tankı haznesi, buhar sabitleyici ….) Piyasada satılan en iyi portatif buharlı kırışıklık giderici bence!) Emeği geçen herkese teşekkürler

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Braun Face FS1000 Mini Tüy Dökücü Kadın, Elektrikli Yüz Tüy Alma, Hızlı ve Kolay, Bıyık, Çene

Braun Face FS1000 Mini Tüy Dökücü Kadın, Elektrikli Yüz Tüy Alma, Hızlı ve Kolay, Bıyık, Çene

Braun Mini Tüy Alma Makinesi FS1000, yüz tüylerini hızlı ve kolay bir şekilde almanızı sağlar. Bu cihaz, nazik ve zahmetsiz bir tüy alma deneyimi sunarak, evde ya da seyahatlerinizde pürüzsüz bir cilt elde etmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. 

Sepette indirimli fiyatıyla 962,10 TL.

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Polo&sky Spring Haki Renk Kabin Boy Valiz Bavul

Polo&sky Spring Haki Renk Kabin Boy Valiz Bavul

Su geçirmez iç astarıyla Polo&sky Spring Kabin Boy Valiz  999,00 TL yerine 799,20 TL.

Linki burada

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Sleepy Easy Clean Arap Sabunu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

Sleepy Easy Clean Arap Sabunu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

120,00 TL yerine sepette 96,00 TL.

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Kullanıcı yorumu;

Çok güzel bir kokusu var bayılıyorum her yeri mis gibi yapıyor elim ayağım oldu resmen indirimden alıp stokluyorum fiyatı yükseliyor çünkü buna üzülüyorum sadece

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Familia Tuvalet Kağıdı 40'lı Natural 3 Katlı Bambu

Familia Tuvalet Kağıdı 40'lı Natural 3 Katlı Bambu

İndirimli fiyatıyla 260,99 TL.

Linki burada

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