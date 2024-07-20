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Karlı Bir Hafta Sonu Oluyor! Evinizin İhtiyaçlarını Ucuza Getirmenizi Sağlayacak Ürün Önerileri

etiket Karlı Bir Hafta Sonu Oluyor! Evinizin İhtiyaçlarını Ucuza Getirmenizi Sağlayacak Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 15:00

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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3 tane gelen Sleepy'nin her birinde 100 yaprak var. Beyaz sabun kokulu Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu ile evde her yer tertemiz oluyor.

3 tane gelen Sleepy'nin her birinde 100 yaprak var. Beyaz sabun kokulu Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu ile evde her yer tertemiz oluyor.

%6 indirime giren Sleepy'ler 214 TL'ye geliyor. 

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Evde eksik olmaması gereken ürünlerden biri buzdolabı poşetleri. Koroplast Büyük Boy 80'li 4 Al 3 Öde Buzdolabı Poşeti şu an indirimde.

Evde eksik olmaması gereken ürünlerden biri buzdolabı poşetleri. Koroplast Büyük Boy 80'li 4 Al 3 Öde Buzdolabı Poşeti şu an indirimde.

%50 indirimi olan buzdolabı poşetleri 35 TL. 

Mutfak için en gerekli ürünlerden olan buzdolabı poşetlerini indirim bitmeden almak için tıklayın.

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Indomie Paket Tavuklu Noodle Koli 40'lı (70 Gr x 40 Adet)

Indomie Paket Tavuklu Noodle Koli 40'lı (70 Gr x 40 Adet)

Koli olarak gelen bu üründen 40 tane geliyor. %45 indirime giren noddle paketleri indirimle 193 TL oluyor. 

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İki tane gelen Calve Ketçap + Mayonez seti ile her yemek daha lezzetli!

İki tane gelen Calve Ketçap + Mayonez seti ile her yemek daha lezzetli!

Ketçap ve mayonez her evin olmazsa olmazı. 2'li paket halinde gelen ürünler çok daha uygun oluyor. Amazon'un indirimlerinde daha da ucuzlayan bu ürünler %37 indirimde. İndirimli fiyatı ise 149 TL.

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Yerleri silerken kullanılan Pronto Sabun Bazlı Ahşap Temizleyici portakal kokusuyla her yeri mis kokutuyor.

Yerleri silerken kullanılan Pronto Sabun Bazlı Ahşap Temizleyici portakal kokusuyla her yeri mis kokutuyor.

%18 indirimle hemen almanız gereken temizleyici 2'li geliyor. İndirimli fiyatı ise 135 TL. 

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Çocukların çok sevdiği KELLOGG'S Coco Pops Çikolatalı Buğday ve Mısır Gevreği hem lezzetli hem besleyici.

Çocukların çok sevdiği KELLOGG'S Coco Pops Çikolatalı Buğday ve Mısır Gevreği hem lezzetli hem besleyici.

Amazon'da şu an bu ürün indirimde. %38 indirime giren mısır gevreği 440 TL. İçinde 12 tane olan ürünü indirimlerden satın almak için tıklayın.

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Kahve içmeyi çok sevenler bu indirimi kaçırmasın. Dark Café 212 Soğuk Kahve 12'li paketi şu an Amazon'da oldukça indirimli.

Kahve içmeyi çok sevenler bu indirimi kaçırmasın. Dark Café 212 Soğuk Kahve 12'li paketi şu an Amazon'da oldukça indirimli.

12'li Caramel Macchiato %20 indirimli olarak satılıyor. İndirimli fiyatı ise 239 TL.

Soğuk kahve seviyorsanız hemen buraya tıklayarak alabilirsiniz.

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Her biri 4 kiloluk Bingo Matik Toz Çamaşır Deterjanı ile çamaşırlarınız hep tertemiz oluyor.

Her biri 4 kiloluk Bingo Matik Toz Çamaşır Deterjanı ile çamaşırlarınız hep tertemiz oluyor.

%20 indirime giren Bingo çamaşır deterjanı 266 TL'ye düşüyor. Çamaşırlarınızı beyazlatan deterjana ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Dişlerinizi bembeyaz yapacak Colgate Visible White Beyazlatıcı Diş Macunu, her eve lazım!

Dişlerinizi bembeyaz yapacak Colgate Visible White Beyazlatıcı Diş Macunu, her eve lazım!

4 tane gelen diş macunlarının her biri 75 ml. %22 indirime giren bu ürünler 152 TL'ye düşüyor. 

İndirimli fiyattan hemen almak için tıklayın.

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2'li gelen Cook Vanilya Kokulu Büzgülü Çöp Torbası Seti vanilya kokulu.

2'li gelen Cook Vanilya Kokulu Büzgülü Çöp Torbası Seti vanilya kokulu.

Orta ve büyük çöp torbaları büzgülü olduğu için kolayca kapanıyor. 

Bu çöp torbalarını almak için tıklayabilirsiniz.

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Bulaşık deterjanını daha uyguna almak için indirimleri kaçırmamak gerekiyor. Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti de indirime girenlerden.

Bulaşık deterjanını daha uyguna almak için indirimleri kaçırmamak gerekiyor. Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti de indirime girenlerden.

7 tane gelen bulaşık makinesi deterjanı %43 indirimde. İndirimli fiyatı 719 TL olan deterjanlar 1.253 TL'den düşmüş. 

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