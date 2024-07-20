Karlı Bir Hafta Sonu Oluyor! Evinizin İhtiyaçlarını Ucuza Getirmenizi Sağlayacak Ürün Önerileri

Ketçap ve mayonez her evin olmazsa olmazı. 2'li paket halinde gelen ürünler çok daha uygun oluyor. Amazon'un indirimlerinde daha da ucuzlayan bu ürünler %37 indirimde. İndirimli fiyatı ise 149 TL.

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