Karlı Bir Hafta Sonu Oluyor! Evinizin İhtiyaçlarını Ucuza Getirmenizi Sağlayacak Ürün Önerileri
Karlı Bir Hafta Sonu Oluyor! Evinizin İhtiyaçlarını Ucuza Getirmenizi Sağlayacak Ürün Önerileri
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'Bu içerik 20.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Evde eksik olmaması gereken ürünlerden biri buzdolabı poşetleri. Koroplast Büyük Boy 80'li 4 Al 3 Öde Buzdolabı Poşeti şu an indirimde.
Indomie Paket Tavuklu Noodle Koli 40'lı (70 Gr x 40 Adet)
İki tane gelen Calve Ketçap + Mayonez seti ile her yemek daha lezzetli!
Yerleri silerken kullanılan Pronto Sabun Bazlı Ahşap Temizleyici portakal kokusuyla her yeri mis kokutuyor.
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Kahve içmeyi çok sevenler bu indirimi kaçırmasın. Dark Café 212 Soğuk Kahve 12'li paketi şu an Amazon'da oldukça indirimli.
Her biri 4 kiloluk Bingo Matik Toz Çamaşır Deterjanı ile çamaşırlarınız hep tertemiz oluyor.
Dişlerinizi bembeyaz yapacak Colgate Visible White Beyazlatıcı Diş Macunu, her eve lazım!
2'li gelen Cook Vanilya Kokulu Büzgülü Çöp Torbası Seti vanilya kokulu.
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Bulaşık deterjanını daha uyguna almak için indirimleri kaçırmamak gerekiyor. Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti de indirime girenlerden.
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