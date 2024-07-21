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Bugün İndirimde Neler Var? Akıllı Kedi Tuvaletinden Apple Watch'a 21 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Akıllı Kedi Tuvaletinden Apple Watch'a 21 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 10:41

21 Temmuz 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında neler mi var? İşte size günün cazip fırsatları! Akıllı Kedi Tuvaleti'nden Apple Watch'a kadar birçok ürün, bugün sizlere özel indirimlerle sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmayın, sepetinizi hemen hazırlayın!

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Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

1. Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

14.990,00 TL'den 12.999,00 TL'ye düştü.

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2. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm Yıldız Işığı

2. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm Yıldız Işığı

29.799,00 TL yerine şimdi 23.979,00 TL.

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3. Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti, Beyaz

3. Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti, Beyaz

1.899,00 TL yerine 1.599,00 TL.

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4. Arsimo Katlanır Kamp Sandalyesi

4. Arsimo Katlanır Kamp Sandalyesi

899,00 TL'den 500,00 TL'ye düştü.

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5. Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

5. Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

8.959,00 TL yerine 6.499,00 TL.

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6. Jumbo Utsuri Professional 5 Parça Bıçak Seti

6. Jumbo Utsuri Professional 5 Parça Bıçak Seti

3.483,11 TL yerine şimdi 1.995,99 TL.

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7. Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü

7. Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü

2.499,00 TL yerine 2.035,75 TL.

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8. Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Çay Makinesi

8. Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Çay Makinesi

5.999,00 TL'den 5.399,00 TL'ye düştü.

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9. Acer Aspire 3 A315-58 Dizüstü Bilgisayar

9. Acer Aspire 3 A315-58 Dizüstü Bilgisayar

11.989,00 TL yerine şimdi 9.999,00 TL.

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10. Sage Appliances SES500 the Bambino Plus, Espresso Makinesi

10. Sage Appliances SES500 the Bambino Plus, Espresso Makinesi

24.287,41 TL yerine 19.000,00 TL

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11. Doona+ Oto Koltuğu & Bebek Arabası

11. Doona+ Oto Koltuğu & Bebek Arabası

29.444,73 TL yerine şimdi 25.028,02 TL.

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12. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

12. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

2.329,00 TL yerine şimdi 1.999,00 TL.

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