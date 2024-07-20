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Bugün İndirimde Neler Var? Calvin Klein Ayakkabıdan Valize 20 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Calvin Klein Ayakkabıdan Valize 20 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 12:42

20 Temmuz 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? İşte günün fırsatları! Elegan ve rahatlığı bir arada sunan Calvin Klein marka ayakkabılardan, seyahatlerinizde en büyük yardımcınız olacak valizlere kadar pek çok ürün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın!

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Bu içerik 20.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Jumbo Assos 6 Parça Midi Çelik Sahan Seti

1. Jumbo Assos 6 Parça Midi Çelik Sahan Seti

4.900,00 TL yerine şimdi 3.347,99 TL.

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2. Pierre Cardin Uniseks Yetişkin Valiz

2. Pierre Cardin Uniseks Yetişkin Valiz

4.599,00 TL yerine indirimle 2.851,43 TL.

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3. Remington G5 Bakım Kiti

3. Remington G5 Bakım Kiti

1.344,00 TL yerine şimdi 943,99 TL.

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4. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı - Low Non Football

4. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı - Low Non Football

2.899,00 TL yerine indirimle 2.065,90TL.

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5. Russell Hobbs Mutfak Robotu

5. Russell Hobbs Mutfak Robotu

3.999,00 TL yerine şimdi 2.798,99 TL.

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6. Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

6. Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

3.990,00 TL yerine şimdi 2.454,99TL.

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7. Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı Led Masa Lambası, Bluetooth Özellikli

7. Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı Led Masa Lambası, Bluetooth Özellikli

2.799,00 TL yerine 2.069,10 TL.

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8. Tommy Hilfiger Tjm Reg Badge Tee Ext Tişört Erkek

8. Tommy Hilfiger Tjm Reg Badge Tee Ext Tişört Erkek

Çok satanlarda yer alan bu tişört, 1.028,51 TL yerine şimdi 944,32 TL.

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9. Adidas HOOPS 3.0 W Spor Ayakkabı Kadın

9. Adidas HOOPS 3.0 W Spor Ayakkabı Kadın

2.517,55 TL yerine 1.178,01 TL.

Burada

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10. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00

10. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00

2.455,00 TL yerine şimdi 1.999,00 TL. 

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11. Calvin Klein Terlik Kadın

11. Calvin Klein Terlik Kadın

921,7 5TL yerine 668,90 TL.

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12. Calvin Klein Chunky Cupsole Coui Lth Mix Spor Ayakkabı Kadın

12. Calvin Klein Chunky Cupsole Coui Lth Mix Spor Ayakkabı Kadın

2.201,60 TL yerine şimdi 1.980,90 TL.

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