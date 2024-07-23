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Stilinizle Plajda Fark Yaratın! Yaza Damga Vuran Plaj Elbiseleri

etiket Stilinizle Plajda Fark Yaratın! Yaza Damga Vuran Plaj Elbiseleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 17:26

Plajda şıklığınızla fark yaratmak istiyorsanız, bu yazın trendlerine göz atmanız gerekiyor. Modanın nabzını tutan plaj elbiseleri, sıcak yaz günlerinde hem konforlu hem de şık bir seçenek oluyor. Farklı renk ve desenleriyle her zevke hitap eden bu elbiseler, plajda geçirdiğiniz zamanı daha keyifli bir hale getirecek.

Bu içerik 23.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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DeFacto Fall in Love V Yaka Kısa Kollu Triko Örgü Plaj Elbisesi

DeFacto Fall in Love V Yaka Kısa Kollu Triko Örgü Plaj Elbisesi

DeFacto'nun 'Fall in Love' koleksiyonundan bir parça olan V Yaka Kısa Kollu Triko Örgü Plaj Elbisesi, şık ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu özel tasarım, plajda geçireceğiniz zamanı daha keyifli ve şık hale getirecek. Elbisenin V yakası ve kısa kollu tasarımı, yazın sıcak günlerinde serin kalmanızı sağlarken, triko örgü detayı ise elbiseye ayrı bir hava katıyor.

Linki burada

Hepsiburada

Pelia Libari Beyaz Gömlek Elbise

Pelia Libari Beyaz Gömlek Elbise

Pelia Libari'nin Beyaz Gömlek Elbisesi, rahat ve salaş tasarımıyla plaj modasına yeni bir soluk getiriyor. Bu elbise, sıcak yaz günlerinde serin ve şık olmanızı sağlarken, aynı zamanda tarzınızı da ön plana çıkaracak.

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Grace Plaj Elbisesi

Suwen Grace Plaj Elbisesi

Suwen Grace Plaj Elbisesi, canlı sarı tonuyla enerjinizi tazeleyecek ve plaj stilinize mükemmel bir dokunuş katacak. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Kumaşı şahane rengi şahane çok çok beğendim kendi bedeninizi alın 169 boy 80 kiloyum xl tam oldu.

Hepsiburada

"Çiçekli Kroşe Triko Midi Plaj Elbisesi", çeşitli renklerdeki bikini ve mayo seçimlerinizi tamamlayacak bir plaj elbisesi.

"Çiçekli Kroşe Triko Midi Plaj Elbisesi", çeşitli renklerdeki bikini ve mayo seçimlerinizi tamamlayacak bir plaj elbisesi.

Çiçekli deseni ve kroşe triko dokusu sayesinde, yaz aylarının sıcaklığında bile hafif ve rahat hissetmenizi sağlar. Midi boyu sayesinde hem rahat bir hareket özgürlüğü sunar, hem de şıklığınızdan ödün vermezsiniz. 

Linki burada

Hepsiburada

Fall in Love Regular Fit Pamuklu Plaj Elbisesi, yaz tatillerinizde rahatlık sunan %100 pamuklu kumaşıyla dikkat çekiyor.

Fall in Love Regular Fit Pamuklu Plaj Elbisesi, yaz tatillerinizde rahatlık sunan %100 pamuklu kumaşıyla dikkat çekiyor.

Bu elbise, bavulunuzun vazgeçilmez parçası haline gelecek. İster deniz kenarında güneşlenirken, ister sahilde dolaşırken kullanabileceğiniz bu elbise, tatil stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak. 

Linki burada

Hepsiburada
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Bracha Ajurlu Desen Bikini Üstü Bisiklet Yaka Kolsuz Plaj Elbisesi

Bracha Ajurlu Desen Bikini Üstü Bisiklet Yaka Kolsuz Plaj Elbisesi

Bracha markasının ajurlu desenli kolsuz plaj elbisesi, zarif beyaz tonuyla tatil gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Mini boyu sayesinde hem şık hem de rahatlık sunan bu elbise, her renk bikiniyle mükemmel bir uyum sağlar. 

Linki burada

Hepsiburada

Suwen Serafina Tunik

Suwen Serafina Tunik

Suwen'in Serafina Tunik elbisesi, canlı bordo rengiyle plajda tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olacak bir tasarım. Bu model, hafif ve uçuş uçuş bir kumaşa sahip olduğu için size rahatlık sağlayacak. 

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Kullanıcı yorumu;

Rahat ve hafif bir pareo, plajda rahat bir kullanım deneyimi sağlıyor, kesinlikle tavsiye ederim. Tatil valizimde mutlaka bulunan bir pareo, plaj tatillerimde vazgeçilmezim. Ürün, trendy deseni ve şık tasarımı ile moda bilincine sahip kullanıcılar için ideal.

Hepsiburada

Suwen Serafina Tunik

Suwen Serafina Tunik

DeFacto'nun  çizgili ve pamuklu plaj elbisesi, zarif ve uzun tasarımıyla dikkat çekiyor. Denizden çıktıktan sonra hemen üzerinize atabileceğiniz bu elbise, plaj stilinizi ön plana çıkaracak. 

Plaj terliği ve plaj çantanızla birlikte mükemmel bir kombinasyon oluşturacaktır.

Linki burada

Hepsiburada

DeFacto Fall in Love Örgü Görünümlü Plaj Elbisesi

DeFacto Fall in Love Örgü Görünümlü Plaj Elbisesi

Örgü görünümüne sahip kumaşı, bisiklet yakası, kolsuz tasarımı ve yan yırtmaç detaylarıyla, bu basit model hem sahil kenarlarında hem de havuz başlarında sıklıkla tercih edeceksiniz.

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Kullanıcı yorumu;

Bayıldım gerçekten bayıldım harika keşke yesilininde stoğu gelse hemen alırım.

Hepsiburada

Kenza'a Kadın Ip Detaylı Triko Plaj Elbisesi

Kenza'a Kadın Ip Detaylı Triko Plaj Elbisesi

Kenza'nın Kadın İp Detaylı Triko Plaj Elbisesi, cesur ve iddialı bir tarzı benimseyenler için mükemmel bir seçenek olacaktır. 

Şu anda indirimli fiyatıyla 191,51 TL.

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Suwen Mira Plaj Elbisesi

Suwen Mira Plaj Elbisesi

Suwen Mira Plaj Elbisesi, dikkat çekici tasarımı ve benzersiz deseni ile plaj kombininizin vazgeçilmezi olacak. 

Şık göğüs dekoltesi ve yırtmaç detayıyla bavulunuzun yıldız parçası haline gelecek!

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Hepsiburada

Suwen Jennifer Plaj Elbisesi, siyah rengin asaletini sevenlerin ilk tercihi olacak.

Suwen Jennifer Plaj Elbisesi, siyah rengin asaletini sevenlerin ilk tercihi olacak.

Bu elbise, plajda şıklığından ödün vermeyen kadınların gardıroplarını zenginleştirecek bir parça. Suwen markası, kaliteli kumaşları ve özgün tasarımlarıyla tanınırken, Jennifer serisi de bu özellikleri başarıyla taşıyor. 

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