Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
A101'de Satışa Sunulan Philips Erkek Bakım Seti MG7930/15 Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Philips Erkek Bakım Seti MG7930/15 Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 18:05

25 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips Erkek Bakım Seti MG7930/15 modeli, özellikleri ve yorumları ile burada!

Bu ürünün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını ele alarak, satın alıp almayacağınıza karar vermenizde yardımcı olmayı amaçladık. Philips'in bu modeli, erkek bakım ürünleri arasında dikkat çeken bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu ürün gerçekten alınmaya değer mi? Gelin beraber bakalım.👇

Bu içerik 25.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

25 Temmuz 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Erkek Bakım Seti, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Erkek Bakım Seti, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

Philips Erkek Bakım Seti MG7930/15 modeli çok merak edildiği için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik.

Bu hassasiyetli alet, tek bir makineyle yüz, saç ve vücut bakımınızı gerçekleştirmeniz için özel olarak tasarlanmış.

Bu hassasiyetli alet, tek bir makineyle yüz, saç ve vücut bakımınızı gerçekleştirmeniz için özel olarak tasarlanmış.

14 kaliteli başlığı ile donatılmış olan bu traş makinesi, hassas düzeltme tarağı sayesinde sizlere istediğiniz uzunlukta kesim imkanı sunuyor. Bu özelliği ile kişisel bakımınızı kendi zevkinize ve tercihlerinize göre şekillendirebilirsiniz.

Bu çok fonksiyonlu tıraş makinesiyle sakalınızı rahatça düzeltip şekillendirebilir, saçlarınızı kesebilir ve vücudunuzdaki tüylerden kurtulabilirsiniz.

Bu çok fonksiyonlu tıraş makinesiyle sakalınızı rahatça düzeltip şekillendirebilir, saçlarınızı kesebilir ve vücudunuzdaki tüylerden kurtulabilirsiniz.

Düzeltici başlığı ile birlikte, bu alet, sakalınızın yoğunluğunu saniyede tam 125 kez tarayarak, en yoğun ve gür sakallarla bile kolaylıkla başa çıkmanıza yardımcı olur.

Uzun sakallarla uğraşmanız gerektiğinde, tam da ihtiyaç duyduğunuz anda gücünü artırır. Bu özellikleri sayesinde, sakal bakımınızı hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Uzun sakallarla uğraşmanız gerektiğinde, tam da ihtiyaç duyduğunuz anda gücünü artırır. Bu özellikleri sayesinde, sakal bakımınızı hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Bu patentli düzeltme tarağı, 11 farklı uzunluk ayarını 13 mm'ye kadar sunarak kesiminizi tam istediğiniz gibi ve eşit bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Kendi belirlediğiniz uzunlukta ve düzgün bir düzeltme yapmanızı kolaylaştırır.

Düzelticinin çok fonksiyonlu tarak sistemi sayesinde, evde kendi saçınızı şekillendirmek de artık çok daha kolay olacak.

Düzelticinin çok fonksiyonlu tarak sistemi sayesinde, evde kendi saçınızı şekillendirmek de artık çok daha kolay olacak.

Bu sistem, 0,5 mm'den 20 mm'ye kadar geniş bir yelpazede uzunluk ayarları sunuyor. Yani, kısa bir saç stili mi istiyorsunuz yoksa daha uzun ve hacimli bir görünüm mü arzuluyorsunuz, bu düzeltici ile her türlü saç şeklini kolaylıkla elde edebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Philips traş makinesi, paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun süreli bir performans sunuyor ve ilk günkü keskinliğini koruyor.

Philips traş makinesi, paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun süreli bir performans sunuyor ve ilk günkü keskinliğini koruyor.

Ayrıca cihaz, güçlü lityum iyon pili sayesinde 120 dakika boyunca kesintisiz çalışabilir. 5 dakikalık hızlı şarj seçeneği ise kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu özellikler, Philips traş makinesinin hem pratik hem de etkili bir seçenek olmasını sağlıyor.

Düzeltici, suya karşı dayanıklılığı sayesinde duşta kullanım için idealdir ve musluk altında hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir.

Düzeltici, suya karşı dayanıklılığı sayesinde duşta kullanım için idealdir ve musluk altında hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir.

Ergonomik kauçuk tutma yeri, kullanıcıya üst düzey konfor ve kontrol sağlar, böylece düzelticinin kullanılması ve hareket ettirilmesi oldukça kolaylaşır.

Philps düzeltici tıraş makinesi, kullanıcılarına şarj durumunu (düşük, boş, şarj oluyor veya dolu) gösteren bir özelliğe sahiptir.

Philps düzeltici tıraş makinesi, kullanıcılarına şarj durumunu (düşük, boş, şarj oluyor veya dolu) gösteren bir özelliğe sahiptir.

Bu sayede, düzeltme işleminiz sırasında cihazın şarjı biterek sizi yarı yolda bırakmaz. Bu özellik, kullanıcıların tıraş makinesini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlar.

Bu tıraş makinesine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Bu tıraş makinesine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Acayip kullanışlı tıraşa keyif katıyor vücudunuzun her yeri için ayrı başlık var mükemmel.

  • Markayı kalitesinden dolayı her zaman takdir ettim ve yaklaşık 4 yıldır tek bir bıçağa sahip olduktan sonra, tek bir üründe ihtiyacım olan her şeye sahip olmamı sağlayacak bir şey almaya karar verdim. 

MALZEMELER

-Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar (sonsuza kadar keskin bıçaklarımız olacak!!)

- Gerçekten çok iyi tutan ergonomik şekil.

-Sağlamlık hissedilir, ancak ellerde kullanışlı ve hafif kalır.

  • Saç kesmek için iyi bir ürün,  uzun saçlar, kısa saçlar, sakal, burun, yanaklar için birçok seçenekle birlikte gelir. Taraklar istediğiniz boyuta göre ayarlanabilir ve kullanımı ve temizlenmesi kolaydır. Yeni bir tıraş makinesinden beklendiği gibi ve ciltte herhangi bir çizik veya tahriş olmadan sakalımı ince kesmek için denedim. Dezavantajı, kısaca söylemek gerekirse, makinenin bıçağının çok kolay çıkmasıdır, ancak bu kendi başına bir sorun değildir.

  • Kaliteli ürün, çok sayıda aksesuar, iyi kavrama ve hiçbir şeyi mahvetmeyen bir güzel tasarım.

  • Eşim makineden çok memnun. Çok fazla gürültü yapmıyor ve birçok eklenti ile birlikte geliyor.

Philps Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Setini detaylı bir şekilde inceledik. Almak isterseniz linkleri burada👇

Philps Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Setini detaylı bir şekilde inceledik. Almak isterseniz linkleri burada👇

Philps Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Setini Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Philps Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Setini Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen diğer tıraş makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın