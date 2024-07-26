Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
İşte Birilerinin Çenesini Yoracak Mayo ve Bikiniler

etiket İşte Birilerinin Çenesini Yoracak Mayo ve Bikiniler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 16:41

Mayo ve bikini seçimlerinizle çevrenizdekileri büyülemeye hazır olun. Sizin için özenle seçilmiş, göz alıcı mayo ve bikinilerle plajların en çok konuşulanı siz olacaksınız. Kendinizi bu özel tasarımların rahatlığı ve şıklığıyla yeniden keşfedin.

Bu içerik 26.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fallingdown Kadın Yüzük Push-Up Yastıklı Mayo Bikini

Fallingdown Kadın Yüzük Push-Up Yastıklı Mayo Bikini

Fallingdown markasının kadın bikini modeli, modern ve şık tasarımıyla bu yazın vazgeçilmezi olacak. Sahillerde adeta bir moda ikonu olmanızı sağlayacak bu bikini, kaliteli kumaş yapısı ve toparlayıcı özelliği sayesinde favori yaz kıyafetleriniz arasında yer alacak. 

Linki burada

Hepsiburada

Bonesta Swimwear Askısı Inci Aksesuarlı Tüllü Mayo

Bonesta Swimwear Askısı Inci Aksesuarlı Tüllü Mayo

Bonesta Swimwear'in Askılı Inci Aksesuarlı Tüllü Mayo modeli, sade ve zarif tasarımları tercih edenler için ideal bir seçenek sunuyor. İnci aksesuarlar ve tüllü detaylar, bu mayoyu hem sofistike hem de göz alıcı kılıyor. 

Linki burada

Hepsiburada

Bonesta Swimwear Payetli Boyundan Bağlamalı Mayo

Bonesta Swimwear Payetli Boyundan Bağlamalı Mayo

Bonesta Swimwear'in Payetli Boyundan Bağlamalı Mayo modeli, göz alıcı tasarımıyla iddialı mayo modellerini tercih edenlerin gözdesi olacak. Bu özgün ve çarpıcı tasarım, zarafet ve konforu bir arada sunuyor.

Linki burada

Hepsiburada

Fallingdown markasının kadınlar için tasarladığı Batik Baskılı Şifon 3 Parçalı Bölünmüş Bikini, zarif ve renkli tasarımıyla tatil bavulunuzun vazgeçilmezi olacak.

Fallingdown markasının kadınlar için tasarladığı Batik Baskılı Şifon 3 Parçalı Bölünmüş Bikini, zarif ve renkli tasarımıyla tatil bavulunuzun vazgeçilmezi olacak.

Batik baskınının verdiği özgün ve sanatsal hava, bu bikiniyi diğerlerinden ayırıyor. Şifonun hafif ve şık dokusu ise bikiniye ayrı bir hava katıyor. Üç parçalı oluşu sayesinde, farklı kombinasyonlar yapma imkanı da sunuyor.

Linki burada

Hepsiburada

ROMAN Y22 MY002 Bikini Simli Bej

ROMAN Y22 MY002 Bikini Simli Bej

ROMAN markasının simli bej bikini modeli, tatlı ve zarif bir tarz oluşturacak. Bu bikini, sadece rengiyle değil, aynı zamanda kemer detayları ile de dikkat çekiyor ve modaya uygun bir stil sunuyor.

Linki burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rivus U Yaka Mayo - Gold

Rivus U Yaka Mayo - Gold

Rivus U Yaka Mayo, gold rengi ile size sahilde bir güneş kadar parlak ve göz alıcı bir görünüm sunar. Ancak bu mayo sadece plajda değil, günlük yaşamınızda da sizi şık ve rahat hissettirecek bir seçenek olabilir. Örneğin, ceketinizin altına giyerek farklı ve dikkat çekici bir stil yaratabilirsiniz. 

Linki burada

Hepsiburada

Bonesta Swimwear'in Önü Aksesuarlı Püsküllü Mayo modeli, renkli ve canlı tasarımları sevenlerin gözdesi olacak.

Bonesta Swimwear'in Önü Aksesuarlı Püsküllü Mayo modeli, renkli ve canlı tasarımları sevenlerin gözdesi olacak.

Bu mayo, zarif bir göğüs tasarımına sahip olup, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. İster bir yaz tatilinde, ister havuz başında, bu mayo ile her zaman en iyi şekilde görüneceksiniz. 

Linki burada

Hepsiburada

Zeki Global Yüksek Bel Bikini

Zeki Global Yüksek Bel Bikini

Zeki Global'in yüksek bel bikini modeli, toparlayıcı özelliği sayesinde vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde sararken, yüksek bel tasarımıyla da konforunuzu artırıyor. 

Linki burada

Hepsiburada

Fallingdown Tek Parça Push Up Mayo Bikini

Fallingdown Tek Parça Push Up Mayo Bikini

Fallingdown'un Tek Parça Push Up Mayo modeli, benzersiz pencere detayları ve sofistike tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu mayoyla plaj partilerinde adeta bir yıldız gibi parlayacaksınız. 

Linki burada

Hepsiburada

Emporio Armani Simli Dolgusuz Bağlama Detaylı Bikini

Emporio Armani Simli Dolgusuz Bağlama Detaylı Bikini

Emporio Armani'nin ışıltılı ve dolgusuz tasarımı olan bağlama detaylı bikini, sizlere havuz kenarında parıldama fırsatı sunuyor. Bu özgün tasarım, Emporio Armani'nin zarif ve şık çizgisini yansıtırken, aynı zamanda kullanıcısına rahatlık ve konfor sağlıyor. Dolgusuz yapısı sayesinde doğal bir görünüm elde ederken, simli tasarımı ile göz alıcı bir ışıltı veriyor. 

Linki burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bonesta Swimwear Halka Aksesuarlı U Yaka Mavi Mayo

Bonesta Swimwear Halka Aksesuarlı U Yaka Mavi Mayo

Bonesta Swimwear Halka Aksesuarlı U Yaka Mavi Mayo, hem şıklığınızı koruyacak hem de rahatlığınızı ön planda tutacak bir tasarım. 

Linki burada

Hepsiburada

ROMAN Zincirli Bikini Fıstık Yeşili

ROMAN Zincirli Bikini Fıstık Yeşili

ROMAN markasının fıstık yeşili renkteki bikini modeli, altın rengi zincir detaylarıyla birlikte hem iddialı hem de şık bir görünüm sunuyor. Bu bikini, yaz aylarında plajlarda veya havuz başlarında göz alıcı bir stil yaratmak isteyenler için ideal bir seçim. 

Linki burada

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın