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Bugün İndirimde Neler Var? Nevresim Takımından Okul Çantalarına 30 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nevresim Takımından Okul Çantalarına 30 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 15:32

30 Ağustos 2024 tarihinde alışveriş severler için büyük fırsatlar var! Nevresim takımlarından okul çantalarına kadar birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Bugünün fırsatları arasında yer alan nevresim takımları, yatak odalarınıza şıklık katacak. Okul çantaları ise çocuklarınızın eğitim hayatına renk katacak. Bu fırsatları kaçırmayın, indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi sizleri bekliyor. Alışverişin tadını çıkarın, fırsatları yakalayın!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. SKG Skg 4098e Özel Isı Terapisi-Termoterapi Tens Ems Frekans Destekli Masaj Aleti, Kumandalı

1. SKG Skg 4098e Özel Isı Terapisi-Termoterapi Tens Ems Frekans Destekli Masaj Aleti, Kumandalı

2.499,00 TL yerine 1.499,25 TL.

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2. Philips Hue Bağlantı Köprüsü

2. Philips Hue Bağlantı Köprüsü

2.199,00 TL yerine 1.699,15 TL.

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3. Karaca Home Karaca Home 4 Element Ateş Terracotta %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

3. Karaca Home Karaca Home 4 Element Ateş Terracotta %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

2.999,00 TL yerine şimdi 2.499,00 TL.

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4. Waddell Lisanslı Lila Kedi Desenli Ilkokul Sırt Çantası ve Beslenme Çantası

4. Waddell Lisanslı Lila Kedi Desenli Ilkokul Sırt Çantası ve Beslenme Çantası

1.034,00 TL'den 723,80 TL'ye düştü.

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5. Merano Design Merano Design 4mm Beyaz Su Yolu Kolye

5. Merano Design Merano Design 4mm Beyaz Su Yolu Kolye

1.250,00 TL yerine 640,00 TL.

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6. Crocs Crocband Unisex Terlik 11016

6. Crocs Crocband Unisex Terlik 11016

1.999,00 TL'den 1.399,00 TL'ye düştü.

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7. Emsan Bone Yeni Defne 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı Yarım Kare

7. Emsan Bone Yeni Defne 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı Yarım Kare

16.999,00 TL yerine şimdi 6.999,00 TL.

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8. Busstier Konuşan Flash Kartlar, Çocuklar İçin Erken Eğitim İngilizce Öğrenme Oyuncağı

8. Busstier Konuşan Flash Kartlar, Çocuklar İçin Erken Eğitim İngilizce Öğrenme Oyuncağı

349,00TL349,00 TL'den  249,00 TL'ye düştü.

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9. SHARPIE S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 12'li Blister, Karışık

9. SHARPIE S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 12'li Blister, Karışık

Şimdi indirimle 167,12 TL.

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10. Fisher-Price Duyusal Gelişim Halkaları

10. Fisher-Price Duyusal Gelişim Halkaları

679,91 TL yerine 611,92 TL.

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11. Fjbottle Su şişesi paslanmaz çelik pipetli 950 ml / 1200 ml – 2 x kapak

11. Fjbottle Su şişesi paslanmaz çelik pipetli 950 ml / 1200 ml – 2 x kapak

599,99 TL yerine  539,99 TL.

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12. Kensington Pro Fit Ergo Dikey Kablosuz Fare

12. Kensington Pro Fit Ergo Dikey Kablosuz Fare

1.599,00 TL'den 1.283,60 TL'ye düştü.

Buradan ulaşabilirsiniz

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