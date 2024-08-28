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Bugün İndirimde Neler Var? Lava Döküm Tavadan Braun Lazer Epilasyon Cihazına 28 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lava Döküm Tavadan Braun Lazer Epilasyon Cihazına 28 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 11:53

28 Ağustos 2024 tarihine özel, alışverişin kalbinin attığı yerde, siz değerli tüketicilerimiz için birbirinden cazip fırsatlarla dolu bir gün sizleri bekliyor. Lava'nın kalite ve dayanıklılığı ile öne çıkan döküm tavasından, Braun'un teknolojik harikası lazer epilasyon cihazına kadar birçok üründe indirim fırsatını kaçırmayın. Her zevke ve bütçeye uygun seçeneklerle dolu bu indirimler, alışveriş deneyiminizi daha da zenginleştirecek. İndirimlerin tadını çıkarın, fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Braun Silk-Épil 7 7-060 Epilatör

1. Braun Silk-Épil 7 7-060 Epilatör

3.899,00 TL yerine şimdi sepette 3.419,10 TL.

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2. Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146

2. Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146

25.000,00 TL yerine şimdi 17.379,00 TL.

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3. Karaca Mary 5 Parça Bıçak Seti Mor

3. Karaca Mary 5 Parça Bıçak Seti Mor

659,98 TL'den 329,99 TL'ye düştü.

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4. Güral Porselen Camelia 14 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 3558

4. Güral Porselen Camelia 14 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 3558

2.157,40 TL yerine 1.402,31 TL.

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5. Philips Hue Gradient 24" 27" PC Led Şerit

5. Philips Hue Gradient 24" 27" PC Led Şerit

5.999,00 TL yerine şimdi 2.999,25 TL.

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6. Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere

6. Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere

1.767,00 TL'den 1.380,00 TL'ye düştü.

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7. Otomatik Mekanizmalı Para Bölmeli Cüzdan (Siyah)

7. Otomatik Mekanizmalı Para Bölmeli Cüzdan (Siyah)

İndirimle sadece 116,91 TL.

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8. Fjbottle 600 ml İçecek Şişesi

8. Fjbottle 600 ml İçecek Şişesi

739,99 TL yerine 665,99 TL.

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9. Dymo RhinoPRO 4200, Elde Taşınır Endüstriyel Etiketleme Makinesi

9. Dymo RhinoPRO 4200, Elde Taşınır Endüstriyel Etiketleme Makinesi

3.330,00 TL'den 2720 TL'ye düştü.

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10. Parker Duofold Prestige Mavi Chevron Altın Tasarımlı Dolma Kalem, İnce Uç, Siyah Mürekkep

10. Parker Duofold Prestige Mavi Chevron Altın Tasarımlı Dolma Kalem, İnce Uç, Siyah Mürekkep

20.609,10 TL yerine 17.968,50 TL.

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11. xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu Gri - Siyah

11. xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu Gri - Siyah

6.999,00 TL yerine şimdi 6.298,90 TL.

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12. American Tourister Linex Spinner Valiz

12. American Tourister Linex Spinner Valiz

5.919,00 TL yerine şimdi 4.972,90 TL.

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