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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Lumea'dan Xiaomi Mi Smart Air Fryer'a 29 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Lumea'dan Xiaomi Mi Smart Air Fryer'a 29 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 06:29

29 Ağustos 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Philips Lumea'dan Xiaomi Mi Smart Air Fryer'a kadar birçok üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Bu özel indirimlerle teknolojiye doyacak, kaliteyi uygun fiyatlarla keşfedeceksiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve hayatınıza konfor katmak için bu fırsatları kaçırmayın. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Lumea SC1997/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı,Ekstra Uzun Kablo

1. Philips Lumea SC1997/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı,Ekstra Uzun Kablo

10.349,00 TL yerine 8.899,00 TL.

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2. Philips S1070/04 Islak Kuru Tıraş Makinesi

2. Philips S1070/04 Islak Kuru Tıraş Makinesi

3.999,00 TL yerine sepette 2.999,00 TL.

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3. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Krem 40MM SM-L300NZEATUR (Samsung Türkiye Garantili)

3. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Krem 40MM SM-L300NZEATUR (Samsung Türkiye Garantili)

9.999,00 TL yerine şimdi 9.249,00 TL.

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4. Philips Lattego EP4441/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi

4. Philips Lattego EP4441/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi

25.000,00 TL yerine şimdi 19.590,00 TL.

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5. Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6 L Fritöz

5. Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6 L Fritöz

5.500,00 TL'den 3.189,0 TL'ye düştü.

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6. Valkyrie Touch Marker Art 168 Adet Kalem Seti

6. Valkyrie Touch Marker Art 168 Adet Kalem Seti

1.641,35 TL yerine 1.369,00 TL.

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7. Maped Picnick - İçecek Şişesi 430 ml - Turkuaz

7. Maped Picnick - İçecek Şişesi 430 ml - Turkuaz

189,90 TL yerine 122,18 TL.

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8. Jansport Cool Student Black Sırt Çantası

8. Jansport Cool Student Black Sırt Çantası

2.499,00 TL yerine şimdi 1.979,10 TL.

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9. Joopin Retro Polarize Güneş Gözlüğü

9. Joopin Retro Polarize Güneş Gözlüğü

529,02 TL yerine 449,66 TL.

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10. Samsonite 16N-01-003 Qibyte Notebook El Çantası, Mavi, 17,3"

10. Samsonite 16N-01-003 Qibyte Notebook El Çantası, Mavi, 17,3"

1.799,00 TL yerine şimdi 1.579,99 TL.

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11. Remington AC9140 Saç Kurutma Makinesi PROluxe, 2400W

11. Remington AC9140 Saç Kurutma Makinesi PROluxe, 2400W

2.499,00 TL yerine şimdi 2.230,20 TL.

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