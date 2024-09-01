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Bugün İndirimde Neler Var? Oral-B Diş Fırçasından LEGO Setlerine 1 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Oral-B Diş Fırçasından LEGO Setlerine 1 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 15:49

1 Eylül 2024 tarihinde, alışveriş severler için birçok fırsat kapıda. OralB diş fırçalarından LEGO setlerine kadar birçok ürün indirimde. Bugünün fırsatlarını kaçırmayın ve alışverişin tadını çıkarın. İster kendiniz için, ister sevdikleriniz için alışveriş yapın, herkes için bir şeyler var. Oral-B diş fırçaları ile gülüşünüzü parlatın, LEGO setleri ile çocuklarınızın yaratıcılığını destekleyin. Bugünün indirimlerini kaçırmayın, fırsatları yakalayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. LEGO Harry Potter# Bağıran Baraka ve Şamarcı Söğüt 76407 - 9 Yaş ve Üzeri Çocuklar Için Oyuncak Yapım Seti (777 Parça)

3.999,99 TL yerine şimdi 2.645,99 TL.

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2. Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action+ 1 Yedek Başlık

2. Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action+ 1 Yedek Başlık

1.316,90 TL'den 987,67 TL'ye düştü.

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3. Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240 ml

3. Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240 ml

517,99 TL yerine 181,30 TL.

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4. Karaca 1 Parça Pare Metalik Pudra Döküm Kek Kalıbı 24 cm Döküm Standart Pembe

4. Karaca 1 Parça Pare Metalik Pudra Döküm Kek Kalıbı 24 cm Döküm Standart Pembe

2.100,00 TL yerine şimdi 1.240,00 TL.

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5. Huawei Bluetooth Mouse CD 23

5. Huawei Bluetooth Mouse CD 23

1.999,00 TL yerine 1.199,00 TL.

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6. Philips Daily Collection Promix 700 W Blender Seti

6. Philips Daily Collection Promix 700 W Blender Seti

2.500,00 TL'den  2.000,00 TL'ye düştü.

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7. Fisher-Price Eğlenceli DJ Aktivite Masası

7. Fisher-Price Eğlenceli DJ Aktivite Masası

1.999,99 TL yerine  1.732,41 TL.

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8. Sharpie S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 4'lü Blister, Karışık

8. Sharpie S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 4'lü Blister, Karışık

Şimdi sadece  65,37 TL.

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9. Seduna Skagen Çalışma Koltuğu | Ofis Sandalyesi | Metal Ayaklı

9. Seduna Skagen Çalışma Koltuğu | Ofis Sandalyesi | Metal Ayaklı

2.834,89 TL yerine şimdi 2.327,43 TL.

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10. Pilsan Melek Oyun Alanı

10. Pilsan Melek Oyun Alanı

2.530,00 TL yerine 1.956,34 TL.

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11. Samsonite Unisex S'CURE Valiz- Valiz Gündelik

11. Samsonite Unisex S'CURE Valiz- Valiz Gündelik

9.500,00 TL yerine  8.055,90 TL.

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