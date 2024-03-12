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Pişirmenin Yıldızı Mutfak Ürünlerinde Çeyizini Uygun Fiyata Tamamlamanı Sağlayacak 15 Ürün

etiket Pişirmenin Yıldızı Mutfak Ürünlerinde Çeyizini Uygun Fiyata Tamamlamanı Sağlayacak 15 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 17:29

Mutfakta bir yıldız olmanın sırrı, kaliteli mutfak ürünlerine sahip olmaktır. Siz de çeyizinizi kaliteli mutfak ürünleriyle tamamlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için seçtiğimiz bu ürünler, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve verimli hale getirecek. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım.

Bu içerik 12.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal Ingenio Titanyum Büyük Tava ve Tencere Seti, titanyumdan yapılan çizilmez kaplaması sayesinde oldukça dayanıklıdır.

Tefal Ingenio Titanyum Büyük Tava ve Tencere Seti, titanyumdan yapılan çizilmez kaplaması sayesinde oldukça dayanıklıdır.

Bu set, çıkarılabilir sapları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca, çıkarılabilir saplar, tava ve tencerelerin saklanmasını ve temizlenmesini kolaylaştırır. İndirim fırsatıyla çeyizinize almanız gereken ürünlerden biri!

İndirimli fiyatı 5.490,15 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Schafer Famos Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti sepette %25 indirim fırsatı ile sizi bekliyor!

Schafer Famos Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti sepette %25 indirim fırsatı ile sizi bekliyor!

Granit döküm düz tava kullanarak hazırladığınız yemeklerin lezzeti ve sağlığı artık bir adım önde. Granit malzemenin sağladığı bir dizi avantaj sayesinde, tava setinizi yıllarca güvenle kullanma olanağına sahipsiniz. Granit, yüksek ısı direnci ve eşit ısı dağılımı sağlama özellikleriyle bilinir. Bu, yemeklerinizi eşit bir şekilde ve hızlı pişirmenize yardımcı olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Fissler Redpoint Düdüklü Tencere, aşırı ısınma durumlarında devreye giren güvenlik mekanizması ile düdüklü korkusu olanların imdadına yetişiyor.

Fissler Redpoint Düdüklü Tencere, aşırı ısınma durumlarında devreye giren güvenlik mekanizması ile düdüklü korkusu olanların imdadına yetişiyor.

Bu mekanizma, kapaktaki lastiğin düşerek fazla basıncın tahliye edilmesini sağlıyor. Bu türden bir güvenlik özelliği ile Fissler Redpoint Düdüklü Tencere, çeyiz için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Daha önce neden almadım dedim. 1 yılda toplasan 3 kere dana eti pişiren ben daha doğrusu pişiremeyen. 1 haftada 3 kere dana biftek yaptım. Toplam 15-30 dakikada lokum gibi ve nasıl lezzetli pişirdi anlatamam.

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Schafer Jade 2 Li Çelik Kaçerola

Schafer Jade 2 Li Çelik Kaçerola

Schafer Jade 2'li Çelik Kaçerola sos tencereleri seti, hem profesyonel şeflerin hem de ev hanımlarının mutfaklarında yer alması gereken bir ürün. Bu set, yemek pişirme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak ve mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecektir.

İndirimli fiyatı 426,75 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Lava Döküm Yuvarlak Tava Sahan

Lava Döküm Yuvarlak Tava Sahan

Bu ürün, yüksek yüzey sıcaklığında haşlama yapmanın yanı sıra, geleneksel kısık ateşte pişirme için de idealdir. Sabah kahvaltılarınızı daha lezzetli hale getirecek bu tava ve tencereler, çeyiz setinizin vazgeçilmez parçaları olacaktır.

İndirimli fiyatı 721,65 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sahanı bugün aldım hemen kullandım çok beğendim yağlayıp en küçük gözde orta ateşte ısıtıp yumurta yaptım harika oldu hiç de yapışmadı 😬

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Schafer Tasty El Tostu

Schafer Tasty El Tostu

Schafer Tasty El Tostu, 2 parça siyah granit özelliği ile dikkat çekiyor. Ürün, mutfaklarınızda hem şık bir görünüm sağlayacak hem de tost yapma işlemlerinizi kolaylaştıracak. Siyah granit malzemesi, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile bilinir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 358,29. TL

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İndirimden aldım çok güzel çok beğendim hızlı kargolandı teşekkür ederim tavsiye ederim.

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Paşabahçe Borcam Yuvarlak Tencere Seti'ni sepetinize ekleyin ve mutfakta daha verimli bir şekilde yemek hazırlamanın keyfini çıkarın.

Paşabahçe Borcam Yuvarlak Tencere Seti'ni sepetinize ekleyin ve mutfakta daha verimli bir şekilde yemek hazırlamanın keyfini çıkarın.

Paşabahçe Borcam 3'lü Yuvarlak Tencere Seti, yemeklerini borcamda muhafaza etmek isteyenler için ideal bir seçimdir. Borcam, sağlıklı ve hijyenik bir malzeme olduğu için yemeklerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Ayrıca bu set, üç farklı boyutta tencere sunarak ihtiyaçlarınıza göre çeşitli yemekler yapabilmenizi sağlar.

İndirimli fiyatı 413,85 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Thermoad Alüminyum Döküm Granit Turta Tart Kalıbı

Thermoad Alüminyum Döküm Granit Turta Tart Kalıbı

Standart tart kalıplarından daha derin bir yapıya sahiptir. Bu özellik, çok amaçlı kullanım imkanı sunar. ThermoAD markasının özel üretimi olan bu kalıp, alüminyum döküm yapışmaz kaplaması sayesinde keklerin kalıptan kolayca ayrılmasını sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 249,90 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

5 puan yetersiz bence 10 üzerinden 10 veririm bu ürüne gerçekten mükemmel gelince hemen kek yaptım hem çok çabuk pişti hem kalıba kesinlikle yapışmadı.

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Lava'nın Trendy Yuvarlak Döküm Demir Tenceresi ile mutfakta harikalar yaratmaya ne dersiniz?

Lava'nın Trendy Yuvarlak Döküm Demir Tenceresi ile mutfakta harikalar yaratmaya ne dersiniz?

Lava'nın bu döküm demir tenceresi, yüksek kalite standartlarında üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım sunuyor. İster günlük yemeklerinizde, ister özel günlerde, bu tencere ile her zaman en iyi sonuçları alabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü sabırsızlıkla bekledim ve ertesi günü elbette ki bir şeyler denedim talimatlara özen göstererek kullandım ciddi anlamda farklılık var yemeklerin tadında bunu anlayabiliyorsunuz tavsiye ediyorum bütçeniz müsaitse mutlaka edinin temizliği, gözünüzü korkutmasın oldukça kolay.

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Kleby Sufle Kabı, mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacak

Kleby Sufle Kabı, mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacak

Pratik kullanımıyla öne çıkan Kleby Sufle Kabı, birbirinden nefis keklerinizi hem pişirebileceğiniz hem de şık bir şekilde sunabileceğiniz bir yapıya sahip. Mutfakta zaman ve enerji tasarrufu sağlayan bu ürün, lezzetli tatlılar yapmayı seven herkesin mutfağında olması gereken bir ürün. 

İndirimli fiyatı 86,40 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Porland Porselen'in 3 Parça Sahan Seti, mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

Porland Porselen'in 3 Parça Sahan Seti, mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

Bu set, fırın ve mikrodalga fırın gibi çeşitli pişirme yöntemlerine uyum sağlama kapasitesine sahip. Bu özellik, setin kullanım alanını genişletiyor ve kullanıcılarına çeşitli yemekler hazırlama özgürlüğü sunuyor.

İndirimli fiyatı 903,95 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Hisar Teos 6 Parça Mini Tencere Seti

Hisar Teos 6 Parça Mini Tencere Seti

Hisar Teos 6 Parça Mini Tencere Seti, paslanmaz çelik malzemesi ve termal şoklara karşı dayanıklı cam kapaklara sahip olmasıyla öne çıkıyor. Fırına girme özelliği sayesinde bu tencere seti, farklı pişirme tekniklerine uyum sağlıyor ve mutfakta çok yönlü bir araç haline geliyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hisar kalitesi diyorum. Annemde Hisar kullanıyor 23 senedir. Ve memnun. Bende çeyize aldım mükemmel.

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Tefal B55655 Titanyum 1X SimpleCook Derin Üçgen Tava 26 cm

Tefal B55655 Titanyum 1X SimpleCook Derin Üçgen Tava 26 cm

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği gibi tüm öğünlerinizi hazırlarken, Simple Cook tava ile yemek pişirme süreciniz her zamankinden daha kolay ve keyifli hale gelecek. Bu tava, yemeklerinizi daha önce hiç olmadığı kadar lezzetli ve göze hitap eden bir şekilde sunmanıza yardımcı olacak.

İndirimli fiyatı 1.230,80 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hiç yapışmadı harika bir tava şiddetle tavsiye ederim.

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Thermoad Gözleme Tavası 36 Cm Ahşap Saplı Gri

Thermoad Gözleme Tavası 36 Cm Ahşap Saplı Gri

Thermoad Gözleme Tavası, alüminyum döküm malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme sayesinde, tavanız hızlı bir şekilde ısınır ve bu ısıyı uzun süre boyunca koruyabilir. Ayrıca, demir döküm tavalara kıyasla %40 daha hafif bir ağırlığa sahiptir. 

İndirimli fiyatı 356,15 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Lava Grill Izgara Döküm Tava

Lava Grill Izgara Döküm Tava

Lava Grill Izgara Döküm Tava 30 cm, mangal tadında nefis etlerinizi ev konforunda pişirmenizi sağlıyor. Yıllarca mutfakta size eşlik edebilir. Bu nedenle, çeyiz listenize eklemeniz gereken bir ürün olarak ön plana çıkıyor!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 679,15 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli Döküm izli bir tava almak istiyordum. İndirim olduğunda almaya karar verdim. Ürün çok iyi almak isteyenlere tavsiye ederim. Dökümü kalın ağır. Pişirirken yağ falan kullanmadım köftenin veya yapmış olduğunuz etin marineli halini 10 15 dk yüksek ateşte ısıtarak koydum eti koyduktan sonra ateşi orta seviyeye çektim ve pişirmeyi yaptım. Hiç yapışma olmadı çok lezzetli ürünler elde ettim.

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