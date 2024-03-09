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Haftalık Yemek Hazırlığı Yaparken İhtiyacınız Olan Ürün Önerileri

etiket Haftalık Yemek Hazırlığı Yaparken İhtiyacınız Olan Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 17:03

Son dönemlerde popülerleşen haftalık yemek hazırlığına siz de dahil olmayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yöntem, hem sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemenize yardımcı olacak, hem de zamanınızı verimli kullanmanıza imkan sağlayacak. Ancak bu süreçte ihtiyacınız olan bazı ürünler var. Bizde haftalık yemek planlamalarınızda yardımcınız olacak ürün önerilerimizle karşınızdayız! Önceden hazırladığınız yemeklerin tazeliğini ve lezzetini koruyabilmeniz için ideal bir kabın içerisinde saklamanız önemlidir. Bu sayede, hem zamanınızı daha etkin bir şekilde değerlendirebilir, hem de sağlıklı ve lezzetli yemeklerin keyfini sürebilirsiniz. 

Bu içerik 09.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Porsima Plastart'ın Vakumlu Kilit Kapaklı 8 Parça Saklama Kabı Seti, yoğun geçen haftalarınızda yemeklerinizi önceden hazırlayarak tazeliğini korumanızı sağlar.

Porsima Plastart'ın Vakumlu Kilit Kapaklı 8 Parça Saklama Kabı Seti, yoğun geçen haftalarınızda yemeklerinizi önceden hazırlayarak tazeliğini korumanızı sağlar.

Bu saklama kabı seti, hem pratikliği hem de işlevselliği ile mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacak.  Vakumlu kilit sistemi sayesinde, yiyeceklerinizi hava almadan, doğal tazeliğini ve lezzetini uzun süre koruyabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bu inovatif ürün, yiyeceklerinizi taze tutmanın yanı sıra, vakum teknolojisi sayesinde yiyeceklerinizi daha uzun süre saklamanıza olanak sağlar.

Bu inovatif ürün, yiyeceklerinizi taze tutmanın yanı sıra, vakum teknolojisi sayesinde yiyeceklerinizi daha uzun süre saklamanıza olanak sağlar.

Zwilling Fresh&Save ve Lamer markalarının Vakum Pompası ürünü, kaplardaki havayı alarak yiyeceklerinizin tazeliğini beş kat artırır. Bu ürün, USB kablosu yardımıyla kolaylıkla şarj edilebilir ve bir sonraki kullanım için hazır hale getirilebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli bir duruşu var. Şarj ünitesinin kullanımı kolay. Pratik bir cihaz.

Hepsiburada

T.M.Q.G 5 Metre Tırtıklı Rulo Vakum Poşeti Torbası 20x25x30 cm

T.M.Q.G 5 Metre Tırtıklı Rulo Vakum Poşeti Torbası 20x25x30 cm

Tırtıklı Rulo Vakum Poşeti Torbası, yemeklerinizi, meyvelerinizi ve sebzelerinizi uzun süre taze ve sağlıklı bir şekilde saklamanızı sağlar. Bu torbalar, içerisine yerleştirdiğiniz yiyeceklerin hava ile temasını keserek, bozulma sürecini yavaşlatır ve bu sayede yiyeceklerinizin ömrünü uzatır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Vakum makineleri, gıdaların bozulmasını önleyerek uzun süreli saklama imkanı sunar.

Vakum makineleri, gıdaların bozulmasını önleyerek uzun süreli saklama imkanı sunar.

Vestel Vakum Makinesi, gıda mühürleme ve yumuşak yemek vakumlama işlemlerinde mükemmel bir performans sergiler. Bu cihaz, gıdalarınızın tazeliğini korurken aynı zamanda mutfakta yer kazanmanıza yardımcı olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gıdaları vakumlayarak uzun süre saklamak için aldım. Öncelikle hızlı ve özenli paketlenmiş halde geldi. Cihaz pratik , ev için ideal .Kullanım kılavuzunu okumanızı öneririm. Poşeti ağzına kadar doldurmamak gerek yeterli uzunluğu belirleyip üst paneldeki kesme aparatıyla kesebiliyorsunuz .

Hepsiburada

Paşabahçe'nin Kırmızı Kapaklı Borcam 4'lü Set saklama kabı, haftalık yemeklerinizi muhafaza etmek için mükemmel bir seçimdir.

Paşabahçe'nin Kırmızı Kapaklı Borcam 4'lü Set saklama kabı, haftalık yemeklerinizi muhafaza etmek için mükemmel bir seçimdir.

Bu set, yemeklerinizi taze ve lezzetli tutmak için tasarlanmıştır. Kırmızı kapakları, mutfaklarınıza renk katacak ve aynı zamanda yemeklerinizi kolayca ayırt etmenizi sağlayacaktır. Borcam malzemesi, yemeklerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar ve kolay temizlenir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Taşınabilir olması sayesinde, dışarıda yemek yemeyi tercih edenler için oldukça pratik bir seçenek.

Taşınabilir olması sayesinde, dışarıda yemek yemeyi tercih edenler için oldukça pratik bir seçenek.

İçerisinde birden fazla katman bulunur ve bu sayede farklı yemekleri birbirinden ayrı bir şekilde saklama imkanı sunar. Ayrıca, mikrodalga fırına uyumlu olması, yemeklerinizi ısıtmak için ekstra bir kap kullanmanıza gerek kalmaz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün tam istediğim gibi kaliteli ve taşıması kolay sorunsuz bir şekilde sahip oldum teşekkür ederim.

Hepsiburada

Zwilling Vakum Başlangıç Seti 7 Parça

Zwilling Vakum Başlangıç Seti 7 Parça

Bu ürün, özellikle yoğun bir tempoda yaşayan ve yemeklerini önceden hazırlayıp saklamak isteyen kişiler için oldukça kullanışlı! Bu sayede hem zamanınızı verimli kullanabilir, hem de sağlıklı ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Yaci Shop Mavi Stil 1500ML Silikon Gıda Torbası Taze Tutmak Yeniden Kullanılabilir Meyve Sebze Mühürlü Çanta

Yaci Shop Mavi Stil 1500ML Silikon Gıda Torbası Taze Tutmak Yeniden Kullanılabilir Meyve Sebze Mühürlü Çanta

Bu yeniden kullanılabilir silikon gıda saklama torbası, mutfakta düzeni sağlamanın ve gıdaların tazeliğini korumanın en pratik ve çevre dostu yollarından biridir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Tupperware Sera Serisi Yüksek Gövdeli Kap

Tupperware Sera Serisi Yüksek Gövdeli Kap

Tupperware, bu serideki kaplarıyla, yiyeceklerin tazeliğini ve doğallığını koruma konusunda bir adım öne geçiyor. Sera Serisi Yüksek Gövdeli Kaplar, oksijen ve karbondioksit dengesini sağlayarak, içerideki ürünlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sebzelerimi çok uzun süre çürümeden saklıyor çok memnunum teşekkürler.

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Schafer Practi Çelik Saklama Kabı 3

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı 3

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı, mutfakta düzeni sağlamak ve yiyecekleri taze tutmak için ideal bir seçimdir. Kaliteli, dayanıklı ve şık bir ürün arıyorsanız, bu saklama kabı seti tam size göre olabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok sağlam ve güzel. Genişlikleri çok iyi kapakları çok sağlam ve vakumlu.

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Paşabahçe Breakfast 2 Parça Saklama Kabı Kavanoz

Paşabahçe Breakfast 2 Parça Saklama Kabı Kavanoz

Paşabahçe'nin kalitesi ve güvencesi ile üretilen bu saklama kabı kavanoz, mutfakta saklama ve düzenleme ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenek. Vakumlu kapağı, içerisindeki yiyeceklerin tazeliğini ve doğallığını korur, böylece gıdalarınızı daha uzun süre saklayabilirsiniz. Ayrıca, şık ve modern tasarımı ile mutfakta dekoratif duracaktır!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Önceden hazırladığınız yemeklerinizi bu kabın içerisinde taze ve lezzetli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Önceden hazırladığınız yemeklerinizi bu kabın içerisinde taze ve lezzetli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Cam malzemesi sayesinde, yemeklerinizi taze ve sağlıklı bir şekilde muhafaza eder. Ayrıca, camın doğal yapısı gereği, yemeklerinizin lezzetini, kokusunu ve rengini korur. Mia Taşınabilir Yemek Kutusu, 1 litrelik geniş hacmi ile hem evde hem de dışarıda kullanım için idealdir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu;

Çok güzel çok kullanışlı. Hem cam olması hem bölmeli olması hem de kaşık çatalın içinde olması avantaj.

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