Bir Bakım Gününde Etkili Sonuçlar Alabilmeniz İçin Ne Yapmanız Gerektiğini Anlatıyoruz!

Yüzünüzü temizlemek için bir ürün arıyorsanız bu köpüğe bir şans verin! Cildi derinlemesine temizlerken nem dengesini de koruyan temizleyici köpük, cildi tahriş etmiyor. Bu köpüğün içinde 8 çeşit hyaluronik asit var.

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