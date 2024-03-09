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Bir Bakım Gününde Etkili Sonuçlar Alabilmeniz İçin Ne Yapmanız Gerektiğini Anlatıyoruz!

etiket Bir Bakım Gününde Etkili Sonuçlar Alabilmeniz İçin Ne Yapmanız Gerektiğini Anlatıyoruz!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 17:03

Cilt bakımını düzenli yapsanız da eğer doğru şekilde yapmazsanız yeterince etkili olmuyor. Bazı tüyolar cilt bakımınızı çok daha etkili olmasını sağlıyor. Gelin cilt bakımının daha etkili olması için yapmanız gerekenler neler bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Cilt bakımından önce ilk yapmanız gereken şey, cilt tipinizi öğrenmek.

Cildiniz yağlı, kuru, karma ya da hassas olabilir. Her cilde uygun özel ürünler var. Öncelikle cilt tipinizi öğrenerek kendi cildinize uygun ürünler kullanmalısınız.

Cilt bakımının etkili olmasının yolu düzenli yapılması.

Bir kere bakım yapıp 1 hafta yapmıyorsanız bu bakımdan fayda görmeniz düşük ihtimal. Bu yüzden eğer bakım yapmaya karar verdiyseniz düzenli yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. 🤔

Temizlik, cilt bakımının en önemli adımı.

Cildimiz her gün dışarıdan birçok etkene maruz kalıyor. Kullanılan makyaj malzemeleri veya kirler ciltte birikerek tıkanmaya neden oluyor. Bunun önüne geçmek için güzel bir cilt temizlik ürünü kullanmanız gerek. Bu temizliği düzenli yaparak cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Yüzünüzü temizlemek için bir ürün arıyorsanız bu köpüğe bir şans verin! Cildi derinlemesine temizlerken nem dengesini de koruyan temizleyici köpük, cildi tahriş etmiyor. Bu köpüğün içinde 8 çeşit hyaluronik asit var. 

Hem nemlenmiş hem temizlenmiş bir cildiniz olsun istiyorsanız tıklayın.

Peeling yapmadan bakım yapılmış sayılmaz.

Bakım rutininize eklemeniz gereken peeling ürünlerini haftada bir kere mutlaka kullanmalısınız. Cildinizin ölü derilerden arınıp tertemiz olması için peeling ürünlerini mutlaka denemeniz gerek. 

Peeling sayesinde cildiniz daha parlak ve pürüzsüz oluyor.

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Mjcare Yüz Peeling Pad

Mjcare Yüz Peeling Pad

Peeling yapmak için ürün arıyorsanız bu yüz peelingi harika. Peeling Pad, makyaj kalıntılarından ölü derilere her şeyi temizliyor. Temizlemenin yanında nemlendirme etkisi de var. 

1 tane çift taraflı peeling pad ile 3 aşamalı multi bakım sağlayan peeling ürününü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Maskeler bakımın en güzel aşamaları.

Maske yapmayı sevmeyen yoktur. Hem eğlenceli hem de cildi besleyici maskelerle cildiniz tam istediğiniz gibi olacak! Düzenli uyguladığınız maskeler sayesinde cildinizi temizleyebilir, besleyebilir ve nemlendirebilirsiniz.

Maskelerin birçok çeşidi var. Kendi cilt tipinize uygun maske alırken cildinizin eksiğini de göz önünde bulundurmanız gerek.

Mjcare 5'li Karışık Yüz Maskesi

Mjcare 5'li Karışık Yüz Maskesi

İçinde İnci Özlü Yüz Maskesi, Vitamin Maskesi, Aloe Vera Özlü Yüz Maskesi, Hyalüronik Asit Özlü Yüz Maskesi ve Kolajen Özlü Yüz Maskesi olan bu set cildinizin ihtiyacı olan her şeye sahip. Cildi canlandırmak, nemlendirmek, dinlendirmek ve cilde esneklik kazandırmak için bu maskeleri kullanmanız mümkün.

Bu maske seti için tıklayın.

Nemlendirme olmadan bakım olur mu hiç?

Bakımın en önemli aşamalarından biri de nemlendirme aşaması. Bakım gününüzde nemlendirme için kaliteli ürünler kullanmaya dikkat etmelisiniz. 

Tabii ki her cilt tipine uygun farklı nemlendirici ürünler var. Nemlendiricinizi seçerken cilt tipinizi de dikkate almanız gerekiyor.

Bibimcos Cildi Neme Doyurma Metod Seti

Bibimcos Cildi Neme Doyurma Metod Seti

Özellikle kış mevsiminde cilt daha çok kuruyor. Bu yüzden ekstra bir nemlendirme gerekebiliyor. Bu set, cildin nemlenmesi için gerekli. Cilt bakım rutininize eklemeniz gereken set tüm cilt tiplerine uygun. Ayrıca bu setteki tüm ürünler nemlendirici içeriğe sahip.

İçeriğindekileri kullanma sıralası ise şöyle:

  • Bibimcos Oil Cleanser (Temizleme)

  • Bibimcos Foam Cleanser (Temizleme)

  • Bibimcos Houttuynia Cordata Toner (Nemlendirme)

  • Bibimcos Hyaluronic Booster Serum (Nemlendirme)

  • Bibimcos All İn One Cream (Nemlendirme)

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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