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BİM'e Çeyiz Paketi Geliyor! 12 - 15 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Çeyiz Paketi Geliyor! 12 - 15 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
08.03.2024 - 12:21

15 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

  • HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL

  • HP Tank Yazıcı 5.799 TL

  • Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Arnica Blender Seti 1.199 TL

  • Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL

  • Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL

  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

  • Kumtel Davlumbaz 899 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL

  • VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL

  • Polosmart Duvar Şarj 179 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL

  • Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL

  • RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

  • Relax Çelik Termos 349 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

  • Benante Kahvaltı Seti 399 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

  • Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL

  • LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

  • Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL

  • Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL

  • Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL

  • Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL

  • Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL

  • Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL

  • Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL

  • Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Banyo Seti 5'li 229 TL

  • Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL

  • Poşet Klipsi 21,50 TL

Oyun Çadırı 259 TL

Oyun Çadırı 259 TL
  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi 299 TL

Kaşmir Halı 769 TL

Kaşmir Halı 769 TL

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 729 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 219 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 179 TL

  • Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 379 TL

  • Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan 559 TL

  • Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı 95 TL

  • Çift Kişilik Skoç Battaniye 279 TL

  • Tek Kişilik Skoç Battaniye 249 TL

  • Casilda Home Lux Kapitone Yastık 159 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Lux Post Halı 275 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 195 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 159 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

  • Tül Perde 89 TL

  • Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li 265 TL

  • Masa Örtüsü 89 TL

  • El Havlusu 24,50 TL

  • Yüz Havlusu 54,50 TL

  • Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 57,50 TL

  • Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü 67,50 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL

  • Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.349 TL

  • Kütahya Porselen 12 Parça Rölyefli Fincan Takımı 279 TL

  • Oval Tepsi 219 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL

  • Şef Bıçağı 229 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 699 TL

  • Hisar Optima Çelik Derin Tencere 579 TL

  • Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Derin Tencere 579 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Sahan 249 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Tava 349 TL

  • Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL

  • Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 119 TL

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