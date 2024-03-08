BİM'e Çeyiz Paketi Geliyor! 12 - 15 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Çeyiz Paketi Geliyor! 12 - 15 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
15 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
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Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Oyun Çadırı 259 TL
Kaşmir Halı 769 TL
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL
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