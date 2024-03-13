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Amazon'da Bahar Coşkusu: Kedi ve Köpek Dostlarınız İçin İndirimli Mamalar

etiket Amazon'da Bahar Coşkusu: Kedi ve Köpek Dostlarınız İçin İndirimli Mamalar

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 10:48

Sevgili evcil dost sahipleri!

Amazon'da %10'a varan indirimlerle çeşit boyutlardaki kedi ve köpek mamaları sizleri bekliyor! Bu indirimlerde evcil dostlarınız için bulabileceğiniz beslenme seçeneneklerini sizler için derledik. Prime üyelerine özel olarak sunulan 500 TL ve üzeri alışverişinize %10 ek indirim ve 3 ay ödeme erteleme kolaylığı da cabası.

Purina, Pro Plan kedi ve köpek mamaları, Reflex, Enjoy, Trendline kedi ürünleri gibi seçkin markalar arasında aradığınızı bulabilirsiniz. Sizler için bir araya getirdiğimiz bu kampanyada sunulmuş en uygun ürünlere göz atmak için sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 12.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Pro Plan Kısırlaştırılmış Kediler için Somonlu ve Ton Balıklı Kedi Maması

1. Pro Plan Kısırlaştırılmış Kediler için Somonlu ve Ton Balıklı Kedi Maması

Pro Plan kedi mamaları, kedinizin sağlıklı gelişimini destekleyen ve her yaşam evresinde ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşıladığını savunan, evcil dostumuz için çoğumuzun güvendiği köklü geçmişi ve kalitesiyle bilinen bir markadır. 1.5 kg olan bu ürün %10 indirim ile satışa sunulmuş.

İncelemek için buraya.

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2. Pro Plan Original Tavuklu Kuru Yavru Kedi Maması 10 kg

2. Pro Plan Original Tavuklu Kuru Yavru Kedi Maması 10 kg

Pro Plan kalitesiyle kedi dostlarımıza güvenle verebileceğimiz 10 kg'lık bir mama da indirimde, buradan inceleyin.

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3. Pro Plan Medium Adult Kuzu Etli Köpek Maması 14 kg

3. Pro Plan Medium Adult Kuzu Etli Köpek Maması 14 kg

Pro Plan markası, köpek mamalarında da kedi mamalarında olduğu gibi öne çıkan bir markadır. Bu mama ile köpeğinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olurken ona lezzetli bir yemek deneyimi sunabilirsiniz. Üstelik paket boyutu olarak uzun bir süre kullanabileceğiniz büyüklükte.

Ürün linki burada.

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4. Pro Plan All Size Light Sterilised Adult Tavuklu Köpek Maması 14 kg

4. Pro Plan All Size Light Sterilised Adult Tavuklu Köpek Maması 14 kg

Hayatın içinde bir şekilde kilo almış ya da kısırlaştırılmış köpek dostlarımızı da unutmayalım.

Ürüne indirimli olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Gourmet Gold Savoury Cake Sığır Etli&Domatesli Yaş Kedi Maması 85 g x 12

5. Gourmet Gold Savoury Cake Sığır Etli&Domatesli Yaş Kedi Maması 85 g x 12

Hep kuru mama paylaştık, kedilerimizin çok sevdiği yaş mamalarımızı da unutmayalım. Buraya tıklayarak 12'li set halinde indirime giren Purina (Pro Plan markasının üreticisi) güvencesiyle üretilmiş olan Gourmet marka 12'li yaş mamaya ulaşabilirsiniz.

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6. Felix Sensation Tavuk & Havuçlu Kedi Yaş Mama (26 x 85 gr)

6. Felix Sensation Tavuk & Havuçlu Kedi Yaş Mama (26 x 85 gr)

Son olarak kedi dostlarımıza çoğunlukla ödül olarak verdiğimiz bu yaş mamaların da fiyatının piyasanın çok altında bir seviyede tutulduğunu söyleyelim. Marketlerde iki katı fiyatına bulabileceğiniz bu ürünü 26'lı paketler halinde buradan satın alabilirsiniz.

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7. Reflex Tavuklı & Pirinçli Yavru Kedi Maması 15 kg

7. Reflex Tavuklı & Pirinçli Yavru Kedi Maması 15 kg

Yavru kedinizin severek yiyeceği bir diğer ürün Reflex Tavuklı & Pirinçli Yavru Kedi Maması. %10 gibi güzel bir indirimle satılan bu mama hem minik yavrunuzu mutlu edebilir. Hem de sizi gülümsetebilir.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Reflex Plus Yetişkin Kediler için Kuzu ve Pirinçli Kedi Maması, 1.5 Kg

8. Reflex Plus Yetişkin Kediler için Kuzu ve Pirinçli Kedi Maması, 1.5 Kg

Yetişkin kediniz için yeni bir mama arıyorsunuz ancak bulamadınız mı? Bu ürün kediniz için ideal özellikte olabilir. Yetişkin kediler için zengin protein içerikle hazırlanmış süper premium kedi maması denemeye değer bir alternatif.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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9. PRO PLAN Liveclear 7+ Hindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması 1.4 kg

9. PRO PLAN Liveclear 7+ Hindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması 1.4 kg

Bu mama 7 yaş üzeri kısırlaştırılmış yetişkin kediler için hazırlanmış olup zengin hindi eti içeriğine sahiptir. Kısırlaştırılmış yetişkin kedilere özel bu mamayı indirimli iken denemek isterseniz buradanulaşabilirsiniz.

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10. PRO PLAN Medium Puppy Somonlu Köpek Maması 12 kg

10. PRO PLAN Medium Puppy Somonlu Köpek Maması 12 kg

Yavru köpekler için  zengin somon içeriğine sahip bu mama evcil hayvanınızı mutlu ederken aynı zamanda tüy sağlığını korur ve tüy yapısını destekler. Renklendirici ve aroma verici içermeyen bu mamayı buradan indirimli satın alabilirsiniz.

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11. PRO PLAN Adult Salmon Rice Yetişkin Kedi Maması 3 kg

11. PRO PLAN Adult Salmon Rice Yetişkin Kedi Maması 3 kg

Kedinizi birden faklı ürün çeşidi ile besliyor ve büyük boy mamalar yerine küçük boy paketleri tercih ediyorsanız size güzel bir önerimiz var. Kedinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı bu mama ayrıca renklendirici ve koruyucu içermiyor.

Buradanindirim satın alabilirsiniz.

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